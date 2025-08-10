Мир в обмен на территории: сможет ли встреча Трампа и Путина остановить войну в Украине

15 августа на Аляске впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину встретятся президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Для Белого дома это шанс на дипломатический прорыв, тогда как для Украины тревожный сигнал, что Запад готов пожертвовать принципами ради быстрого мира.

По данным The Times, в кулуарах готовят один из самых рискованных сценариев прекращения войны в Украине, предусматривающий мир в обмен на территориальные уступки Украины. По данным СМИ, американское предложение может предусматривать прекращение огня, признание территориальных достижений РФ, отмену большинства санкций США и привилегированный доступ американских компаний к российским энергоресурсам.

Ожидается, что официальный мирный договор стороны не подпишут, а вопросы принадлежности оккупированных территорий могут отложить на десятилетия.

Это происходит в тот момент, когда экономическое давление на Кремль ощутимо, ведь доходы от нефти и газа упали на 18,5%, а бюджетный дефицит за первые семь месяцев превысил годовой план. Однако даже в этом случае Путин не ограничивается только сохранением нынешних позиций. По данным источников The Times, Москва требует официального отказа Украины от членства в НАТО, сокращения численности ВСУ, передачи под контроль России еще не оккупированных частей Донбасса.

Зеленский категорически отверг территориальные уступки, указав, что это прямо запрещено Конституцией Украины. Однако, согласно опросу Gallup, 69% украинцев поддерживают начало мирных переговоров, даже если компромиссы будут болезненными.

В итоге вариант "земля за мир" возможен только при жестких гарантиях безопасности, масштабной военной и финансовой помощи от Запада, программ восстановления инфраструктуры и оборонной промышленности. Кроме того, для выполнения таких условий требуются международные наблюдатели на линии фронта, а также автоматический возврат санкций в случае нарушения соглашения и использования замороженных российских активов в качестве финансовой гарантии.

"Шансы на такой мир остаются высокими. Путин, кажется, не испытывает давления, даже несмотря на то, что Трамп все больше раздражен им", — пишет The Times.

Вместе с тем в команде Трампа нет единства. Госсекретарь Марко Рубио, по данным The Times, пытается ограничить уступки Путину, в то время как другие советники склоняются к более радикальным решениям ради скорейшего завершения войны. Путин в свою очередь публично демонстрирует готовность говорить о "прекращении огня", но продолжает ставить условия, которые Киев считает неприемлемыми.

Таким образом, встреча Путина и Трампа на Аляске не принесет немедленного завершения войны. Однако она может определить новый формат переговоров с элементами компромисса, который Вашингтон попытается оказать как дипломатическую победу, а Москва, как подтверждение своей силы. Однако, сможет ли такой компромисс гарантировать Украине безопасность, или же он станет коротким периодом перед новой войной.

