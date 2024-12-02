logo

BTC/USD

95748.22

ETH/USD

3608.35

LTC/USD

130.65

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мир в обмен на территории: что на самом деле сказал Столтенберг об оккупированных территориях
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир в обмен на территории: что на самом деле сказал Столтенберг об оккупированных территориях

Что именно сказал Йенс Столтенберг о временно оккупированных территориях Украины

сегодня, 21:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В понедельник, 2 декабря, в сети распространялось интервью бывшего Генсека НАТО Йенса Столтенберга – якобы он намекал на необходимость Украине отказаться от своих территорий в обмен на прекращение огня. Однако эта информация не соответствует действительности, информируют в Центре противодействия дезинформации, сообщает портал "Комментарии".

Мир в обмен на территории: что на самом деле сказал Столтенберг об оккупированных территориях

Фото портал "Комментарии"

"Бывший Генсек НАТО Йенс Столтенберг не заявлял в интервью изданию Table.Briefings, что “если линия прекращения огня предполагает сохранение российского контроля над территориями, это означает, что Украина должна навсегда отказаться от этих территорий”, как об этом пишет ru-пропаганда ”, — говорится в сообщении.

По данным Центра, действительно в интервью для Table.Briefings Столтенберг отметил: если Россия останется на оккупированных территориях после прекращения огня, это не означает, что Украина должна отказаться от своих территорий навсегда.

"Цель такой манипуляции — искривить реальность и дискредитировать позицию международного сообщества по поддержке Украины", — подчеркнули в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина видит гарантии будущей безопасности только в членстве в НАТО. Стремление вступить в Североатлантический альянс закреплено в Конституции Украины. Однако ситуация с членством выглядит не очень оптимистично. Президент Украины Владимир Зеленский интервью Sky News допустил возможность "накрыть зонтиком НАТО" только не оккупированные территории Украины, чтобы остановить "горячую фазу" войны.

В интервью он прокомментировал вариант, если Киев отдаст оккупированные земли России в обмен на вступление Украины в НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12463
Теги:

Новости

Все новости