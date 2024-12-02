Мир в обмен на территории: что на самом деле сказал Столтенберг об оккупированных территориях

В понедельник, 2 декабря, в сети распространялось интервью бывшего Генсека НАТО Йенса Столтенберга – якобы он намекал на необходимость Украине отказаться от своих территорий в обмен на прекращение огня. Однако эта информация не соответствует действительности, информируют в Центре противодействия дезинформации, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

"Бывший Генсек НАТО Йенс Столтенберг не заявлял в интервью изданию Table.Briefings, что “если линия прекращения огня предполагает сохранение российского контроля над территориями, это означает, что Украина должна навсегда отказаться от этих территорий”, как об этом пишет ru-пропаганда ”, — говорится в сообщении.

По данным Центра, действительно в интервью для Table.Briefings Столтенберг отметил: если Россия останется на оккупированных территориях после прекращения огня, это не означает, что Украина должна отказаться от своих территорий навсегда.

"Цель такой манипуляции — искривить реальность и дискредитировать позицию международного сообщества по поддержке Украины", — подчеркнули в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина видит гарантии будущей безопасности только в членстве в НАТО. Стремление вступить в Североатлантический альянс закреплено в Конституции Украины. Однако ситуация с членством выглядит не очень оптимистично. Президент Украины Владимир Зеленский интервью Sky News допустил возможность "накрыть зонтиком НАТО" только не оккупированные территории Украины, чтобы остановить "горячую фазу" войны.

В интервью он прокомментировал вариант, если Киев отдаст оккупированные земли России в обмен на вступление Украины в НАТО.



