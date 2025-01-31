Мир упорно спасает Россию от распада: к чему стремятся принудить Украину ради процветания Путина

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Ткачик Олеся
Политолог Михаил Басараб призвал украинцев не обращать внимания на заявления даже самых статусных зарубежных политиков о том, что Украина должна смириться с тем или иным.
Победа Украины
То есть, по его словам, все происходящее вокруг Украины уже происходило. Политолог убежден, что действия украинцев не могут зависеть от чьих-либо заявлений, чьей-то близорукости или малодуховности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину убеждают смириться с требованиями РФ и фактически капитулировать, согласившись на все требования Кремля и отдать ему все захваченные территории. Кроме того, Украина должна сократить свою армию, отказаться от НАТО и вернуть все пророссийские силы, включая русский язык. Впрочем, в Офисе президента считают, что Россия может упасть в течение 6-8 месяцев, если усилить удары по ее территории и увеличить международное давление на страну-агрессора.
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