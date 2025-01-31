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Мир упорно спасает Россию от распада: к чему стремятся принудить Украину ради процветания Путина

Когда-то мир спасал от распада Советский Союз, теперь то же самое происходит вокруг России

сегодня, 10:19
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Ткачик Олеся

Политолог Михаил Басараб призвал украинцев не обращать внимания на заявления даже самых статусных зарубежных политиков о том, что Украина должна смириться с тем или иным.

Мир упорно спасает Россию от распада: к чему стремятся принудить Украину ради процветания Путина

Победа Украины

"Ничего нового сейчас не происходит. Перед развалом СССР целый Киссинджер говорил, что скорее Калифорния отделится от США, чем развалится Союз. Президент Франции Митеран радовался созданию ГКЧП, потому что очень надеялся, что они выбросят Горбачева и спасут СССР, чтобы мир снова стал таким, к которому привык Митеран. После того, как сербский преступник Ратко Младич со своими головорезами убил на глазах миротворцев ООН более семи тысяч боснийских мусульман в Сребринике, ведущие политики мира все еще призывали своих коллег осторожничать с заявлениями, чтобы не провоцировать сербов", — отметил Басараб.

То есть, по его словам, все происходящее вокруг Украины уже происходило. Политолог убежден, что действия украинцев не могут зависеть от чьих-либо заявлений, чьей-то близорукости или малодуховности.

"Задача для каждого из нас в войне неизменна: делай для победы то, что можешь, где бы ты ни был. Делай на совесть и так много, как можешь. Сегодняшняя Россия слабее тогдашнего СССР. Союз сдох, сдохнет и РФ", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину убеждают смириться с требованиями РФ и фактически капитулировать, согласившись на все требования Кремля и отдать ему все захваченные территории. Кроме того, Украина должна сократить свою армию, отказаться от НАТО и вернуть все пророссийские силы, включая русский язык. Впрочем, в Офисе президента считают, что Россия может упасть в течение 6-8 месяцев, если усилить удары по ее территории и увеличить международное давление на страну-агрессора.




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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid02ezNzdYULNeWz4je2xKw4JZxNY98LcMXUGKkXypk5MCPehEoTwoxxvsATLKAjgKjQl
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