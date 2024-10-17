Мир с Россией: названа идеальная формула для Украины, которая понравится не всем

Публичная часть плана победы Владимира Зеленского является лозунгами для широкой публики, считает политолог Алексей Копытько. По его словам, именно формула мира и "план победы" — это стартовые переговорные позиции Украины.

План победы

"Вскрики партнёров о необходимости "ставить реальные цели" в войне – это способ выдавить Украину со стартовых позиций на путь драматических уступок без всяких гарантий. Партнёрам это комфортно, России — это комфортно, а нам – нет. Это классическая попытка компромисса за счёт жертвы агрессии", — говорит политолог.

По его словам, Украина может принять "реальные цели" только после реальных гарантий. При этом он считает, что компромиссы все же наверняка будут, но они должны быть под реальные гарантии.

"Все танцы вокруг того, что именно партнёры готовы гарантировать. Беда в том, что они сами не знают, потому что у них выборы. Отсюда вся это обстановка лёгкой недосказанности", — считает эксперт.

При этом Копытько считает, что президент Зеленский в Верховной Раде четко сказал о приглашении Украины в НАТО. Это, по его мнению, означает, что в Вашингтоне приняли решение до выборов никаких важных заявлений о НАТО не делать.

В то же время Копытько почеркнул, что Украина имплементировала больше стандартов НАТО, чем добрая половина членов Альянса. В сугубо военном плане наша армия вышла на высокий уровень взаимосовместимости и хоть завтра может стать частью военной машины НАТО. При этом, как подчеркнул эксперт, опыт Швеции и Финляндии доказал, что ПДЧ не является обязательной частью вступления, имеет значение только политическое решение. Сейчас, говорит эксперт, начались поиски места ВСУ в системе обороны НАТО.

"Место в системе – стоимость – баланс рисков – обязательства – воплощение. Вот это траектория победы", — говорит Копытько.

По его словам, если облечь её в реалии повседневности, то реально-идеальный вариант выглядит так:

• Прекращение огня прямо сегодня (или к Рождеству) по линии фронта, обмен пленными "всех на всех";

• Мы ни от чего формально не отказываемся, санкции сохраняются;

• Вместе с РФ и партнёрами оговариваем правила сосуществования, частью которого является трибунал для военных преступников;

• Готовимся воспользоваться окном возможностей в будущем.

"Пока до конца неясно, как подвести РФ к такому набору пунктов. Ибо они ещё могут наступать. Без усиления западом нашей военной компоненты не получится. Тезис о "справедливости" я воспринял как не "о границах 1991 года", а о балансе риски/обязательства с партнёрами. Это чистая прагматика. Как только здесь будет прогресс, начнутся реальные изменения", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США заявили о том, что на данном этапе не готовы пригласить Украину в НАТО.



