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Мир получил своего Чемберлена, который может спровоцировать войну на всех континентах

Исторические события повторяются, Чемберлен также заявлял жителям Чехословакии, что принес им мир

сегодня, 07:19 comments2141
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп многое наговорил об украинской войне, и как результат, украинские эксперты уже даже начали "запускать салюты" по поводу того, что, мол, американский президент пригрозил кремлевскому диктатору Владимиру Путину разрушить экономику РФ, если он не остановится, говорит военный Юрий Касьянов.

Мир получил своего Чемберлена, который может спровоцировать войну на всех континентах

Война в Украине

"Война, конечно, остановится. На время. Но мне Трамп больше напомнил британского миротворца Чемберлена, который в 1938 году пытался примирить Гитлера. Там тоже было о любви к немецкому народу, о большой роли великой Германии, о необходимости учитывать ее "интересы". И о том, что правительство Чехословакии ничего не делает для того, чтобы избежать войны. Трамп договорился до того, что сказал, что "Зеленский захотел повоевать". Не Путин напал, а Зеленский захотел", – отметил Касьянов.

Военный напомнил, что вернувшись в Лондон после подписания Мюнхенского соглашения, подарившего Германии часть Чехословакии – Судетскую область, Чемберлен перед восторженной толпой прокричал "Я привез вам мир!". Как результат, через несколько месяцев Германия оккупировала всю Чехословакию, а менее чем через год началась Вторая мировая война.

"Война неизбежна. Украина имеет только одного надежного союзника – свою армию", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп пригрозил обрушить экономику Россию, если Путин не остановит кровавую войну. Впрочем, эксперты убеждены, что кремлевский диктатор не пойдет на требования американского президента, потому что для него это будет представлять реальную опасность. Дело в том, что он "сломал мозги" своего народа, который хочет воевать и не простит диктатора, если он спасает перед Трампом и остановит войну в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0CiTbXd3SnFi49XrpjqDZYfNeVyFiDtx5LBrYNGSRPqG9ShwrikfS9954DoEC5hnXl
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