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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп многое наговорил об украинской войне, и как результат, украинские эксперты уже даже начали "запускать салюты" по поводу того, что, мол, американский президент пригрозил кремлевскому диктатору Владимиру Путину разрушить экономику РФ, если он не остановится, говорит военный Юрий Касьянов.
Война в Украине
Военный напомнил, что вернувшись в Лондон после подписания Мюнхенского соглашения, подарившего Германии часть Чехословакии – Судетскую область, Чемберлен перед восторженной толпой прокричал "Я привез вам мир!". Как результат, через несколько месяцев Германия оккупировала всю Чехословакию, а менее чем через год началась Вторая мировая война.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп пригрозил обрушить экономику Россию, если Путин не остановит кровавую войну. Впрочем, эксперты убеждены, что кремлевский диктатор не пойдет на требования американского президента, потому что для него это будет представлять реальную опасность. Дело в том, что он "сломал мозги" своего народа, который хочет воевать и не простит диктатора, если он спасает перед Трампом и остановит войну в Украине.
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