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Мир откладывается: в МВФ огорчили прогнозом по затягиванию войны

Из-за продолжения войны МВФ видит дополнительные потребности Украины

19 июля 2025, 13:03
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Кравцев Сергей

Украина должна предоставить подробные расчеты потребностей во внешнем финансировании на 2026 год. Ведь есть очень большая вероятность, что Киеву будет нужно больше денег в связи с более длительной войной. Об этом во время дискуссии ЦЭС заявил руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей. 

Мир откладывается: в МВФ огорчили прогнозом по затягиванию войны

МВФ. Фото: из открытых источников

Руководитель миссии МВФ в Украине очень высоко оценил бюджетную декларацию Кабмина Украины – вторую с начала полномасштабной войны. По его словам, это был чрезвычайно полезный документ стратегического планирования, который задал общее направление.

"Главный вопрос в том: в каком сценарии мы находимся? Бюджетная декларация предусматривала два сценария. Один — в соответствии с последним пересмотром программы МВФ, при котором война заканчивается в этом году. И второй — при котором война продолжается дольше", — сказал чиновник.

Глава миссии МВФ считает, что критически важный вопрос, который необходимо прояснить до того, как проект бюджета на 2026 год будет подан в парламент 15 сентября.

"Все партнеры, вовлеченные в поддержку Украины, следят за событиями ежедневно. Мы видим сценарий, при котором может потребоваться большее финансирование", — сказал он.

По его словам, доноры сосредоточены на этом. "Мы ждем решения правительства и бюджетного предложения от Министерства финансов. Это послужит триггером для более детального анализа", — добавил Грэй

Он отметил, что все это происходит на фоне формирования нового правительства в Украине. "Нас интересует диалог по поводу его политики. Это крайне важно для среднесрочной фискальной картины. Всем очевидно, что в ближайшие месяцы необходимо будет принять ключевые решения", — сказал он.

Грей подтвердил, что политическая приверженность поддержки Украины существует, что можно видеть в постоянных заявлениях ключевых европейских партнеров.

"Европейская комиссия предложила программу поддержки до 2028 года. Таким образом, все партнеры уже сосредоточены на следующих двух годах", — сказал он.

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