Мир откладывается: в МВФ огорчили прогнозом по затягиванию войны

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Кравцев Сергей
Украина должна предоставить подробные расчеты потребностей во внешнем финансировании на 2026 год. Ведь есть очень большая вероятность, что Киеву будет нужно больше денег в связи с более длительной войной. Об этом во время дискуссии ЦЭС заявил руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.
МВФ. Фото: из открытых источников
Руководитель миссии МВФ в Украине очень высоко оценил бюджетную декларацию Кабмина Украины – вторую с начала полномасштабной войны. По его словам, это был чрезвычайно полезный документ стратегического планирования, который задал общее направление.
Глава миссии МВФ считает, что критически важный вопрос, который необходимо прояснить до того, как проект бюджета на 2026 год будет подан в парламент 15 сентября.
По его словам, доноры сосредоточены на этом. "Мы ждем решения правительства и бюджетного предложения от Министерства финансов. Это послужит триггером для более детального анализа", — добавил Грэй
Он отметил, что все это происходит на фоне формирования нового правительства в Украине. "Нас интересует диалог по поводу его политики. Это крайне важно для среднесрочной фискальной картины. Всем очевидно, что в ближайшие месяцы необходимо будет принять ключевые решения", — сказал он.
Грей подтвердил, что политическая приверженность поддержки Украины существует, что можно видеть в постоянных заявлениях ключевых европейских партнеров.
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