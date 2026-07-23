Украина оказалась перед сложным выбором, озвученным президентом Владимиром Зеленским: либо переговоры с Россией, либо эскалация войны. Это не просто политическое заявление, а отражение реальной дилеммы, в которой государство вынуждено балансировать между поиском мира и готовностью к новым ударам. Каждый вариант имеет свои риски и последствия: переговоры могут выглядеть как уступки агрессору, тогда как эскалация означает еще большее давление на экономику, армию и общество. К какому из сценариев следует готовиться украинцам? Портал "Комментарии" решил выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.

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По мнению чат-бота ChatGPT , если оценивать ситуацию по состоянию на сегодняшний день, более реалистичным выглядит именно сценарий дальнейшей эскалации. Для этого есть несколько причин.

Во-первых, Россия не демонстрирует готовность к компромиссам. Кремль продолжает массированные атаки на украинские города, наращивает производство беспилотников и ракет, а также предъявляет требования, которые Украина считает неприемлемыми. При таких условиях говорить о полноценном переговорном процессе очень сложно. Во-вторых, у Украины также нет оснований соглашаться на договоренности, которые могут поставить под угрозу ее безопасность или территориальную целостность. Поэтому Киев настаивает, что любые переговоры должны основываться на международном праве и гарантиях безопасности, а не на ультиматумах.

Не менее важен и международный фактор. Западные союзники продолжают поддерживать Украину военно и финансово, одновременно призывая к дипломатии. Однако ни одна из сторон пока не создала условий, при которых переговоры могли бы принести устойчивый результат.

Чат-бот Gemini утверждает, что заявление Владимира Зеленского о выборе между переговорами и эскалацией перед зимой – это фиксация тупика, а не перечень реальных опций. Без иллюзий: наиболее вероятный сценарий — это утечка боевых действий с последующей вынужденной "холодной" заморозкой, а не стабильный мир.

Цели Кремля остаются неизменными: истощить украинскую оборонку, уничтожить энергетику зимой и расшатать ситуацию внутри страны. Для Путина переговоры имеют смысл только как капитуляция Киева. Поскольку Украина на это не примется, Москва будет давить дальше: мобилизацией, ударами по АЭС и давлением на востоке. Даже при посредничестве Запада или Востока любые переговоры превратятся в диалог под канонаду, где столкновение принципиальных требований снова будет провоцировать Россию поднимать ставки на поле боя.

Чат-бот Copilot считает, что заявление Владимира Зеленского о двух вариантах — переговорах с Россией или эскалации войны — отражает дилемму, в которой Украина вынуждена балансировать между дипломатией и обороной. Наиболее реалистичным в ближайшее время выглядит именно эскалация. Кремль не демонстрирует готовность к компромиссам, а любые переговоры сейчас выглядят как попытка навязать Украине капитуляционные условия.

Эскалация может проявиться в усилении ракетно-дроновых атак по критической инфраструктуре и локальным наступлениям на фронте. Это соответствует стратегии Путина — истощать Украину, создавать гуманитарные проблемы и давить на союзников, чтобы снизить их поддержку. Для Киева это означает необходимость готовиться к более интенсивной обороне, укреплять ПВО и искать новые форматы международной помощи. Переговоры маловероятны, ведь их основа — взаимная готовность к уступкам. Украина не может отказаться от своих территорий или суверенитета, а Россия не демонстрирует признаки отказа от агрессии.

Таким образом, все три версии ИИ считают, что наиболее вероятным сценарием является дипломатия сквозь эскалацию. Стороны входят в фазу высшего военного напряжения, чтобы выбить лучшие позиции. Полноценные переговоры станут лишь фиксацией того баланса сил, который будет завоеван во время этого неизбежного обострения.

Портал "Комментарии" уже писал , что мониторинговые каналы предупреждают о возможном усилении ракетной угрозы со стороны России.