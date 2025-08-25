Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC решительно отверг предложения США по мирному урегулированию конфликта в Украине. В то же время, эксперты Американского института изучения войны (ISW) обращают внимание, что Лавров пытается отвлечь от истинной причины — отсутствие готовности Кремля идти на компромиссы или участвовать в переговорах по инициативе президента США Дональда Трампа.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что российские представители подробно объясняли военные цели Москвы во время встреч с Трампом и другими чиновниками США, а также в публичных заявлениях. По словам аналитиков, это свидетельствует о том, что официальная риторика России не отличается от позиции, которую она демонстрирует на закрытых переговорах.

Лавров повторил официальные позиции Кремля о том, что корневыми причинами конфликта является расширение НАТО на восток и притеснения русскоязычного населения в Украине, что подтверждает неизменность военных целей РФ, отмечают в ISW.

Кроме того, Лавров пытался представить президента Украины Владимира Зеленского как преграду по пути к стабильному миру, стремясь скрыть нежелание России принимать предложенный Трампом график переговоров.

Он заявил, что Зеленский не способен решить "проблемы Кремля" и обвинил украинского лидера в публичном отказе обсуждать территориальные вопросы, извращая недавние заявления Зеленского в противоположном ключе.

Лавров также намекнул, что встреча между Зеленским и Путиным не будет иметь смысла, поскольку президент РФ якобы не готов встречаться, если Украина не примет первоначальные условия Москвы, фактически означающие политическую, военную и культурную капитуляцию страны.

