Мир не может означать капитуляцию: Зеленский отреагировал на заявление Макрона

Война России против Украины не должна завершиться успехом для страны-агрессора и означать капитуляцию со стороны государства, которое подверглось нападению. Справедливый мир должен быть подкреплен, в частности, долгосрочными гарантиями безопасности для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Twitter-аккаунте (X) написал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства отреагировал на высказывания французского коллеги Эммануэля Макрона, которые тот сделал 5 марта во время обращения к нации. В своей речи лидер Франции, среди прочего, затронул тему российско-украинской войны и отверг "хрупкое перемирие" для Украины.

"Благодарен Эммануэлю Макрону за его четкое видение и наши совместные усилия для достижения мира. Мир должен быть настоящим, а не просто словом: он не может означать капитуляцию или распад Украины", — написал Владимир Зеленский.

Украинский лидер также подчеркнул, что такой мир должен быть "справедливым, надежным и длительным".

По убеждению Владимира Зеленского, этого можно достичь "только при условии прочных и долгосрочных гарантий безопасности для Украины, Европы и всего мира".

Также президент Украины выразил благодарность всем государствам-партенрам за поддержку. И добавил, что скоро начнется совместная работа над шагами к миру.

"Мы глубоко ценим лидерство и усилия каждого, кто поддерживает Украину и укрепляет обороноспособность Европы. С нетерпением ждем совместной работы над шагами к миру в ближайшие дни", — говорится в твите Зеленского.

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