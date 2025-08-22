По информации Politico, бывший президент США Дональд Трамп считает, что в случае мирных переговоров, Украина будет вынуждена согласиться преимущественно на российские условия. Издание ссылается на высокопоставленного чиновника Белого дома, который пояснил, что Трамп не намерен оказывать сильное давление на путина, поскольку считает, что его рычаги влияния значительно больше по отношению к Украине и европейским союзникам.

Трамп настаивает на мире на условиях россии

По словам собеседника, Трамп еще раньше исходил из того, что именно у России есть преимущество в войне, а значит, ее нужно склонить к диалогу. Украина в значительной степени зависит от американской военной помощи и разведданных, что создает больше возможностей для давления на Киев, чтобы заставить его согласиться на соглашение.

Такие взгляды и объясняют недавнее заявление Трампа в Truth Social, где он подчеркнул, что победа в войне невозможна без удара по государству-агрессору. При этом он не угрожал пути новое вооружение для Украины в случае срыва переговоров, а отсутствие выгодных позиций Киева на переговорах объяснил политикой своего предшественника Джо Байдена.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО заявил, что завершение войны возможно на уровне лидеров, но россия намеренно избегает диалога. Он подчеркнул, что международное сообщество должно принуждать кремль к дипломатии путем усиления санкционного давления.

По словам главы государства, первоначально планировалась трехсторонняя встреча, позже россияне выдвинули предложение провести ее в двустороннем формате. Однако теперь Москва делает все возможное, чтобы срывать даже эту договоренность.

