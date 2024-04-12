Мир или война до победного конца. На кого в Украине делает ставку Кремль

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Ткачик Олеся
Сейчас снова начались эмоциональные качели по поводу того, что ждет Украину переговоры с РФ с перспективой возобновления относительной жизненной стабильности в невоенном бытии или последующий агрессивный ритм войны с прилетами от дронов и ракет, усовершенствованием тактики действий врага, усилением мобилизации в Украине, возможным новым российским наступлением, отсутствием американской помощи, сворачивание социальных статей бюджета
Мирные переговоры
При этом, как считает Олег Постернак, качели эти более серьезные, чем в предыдущие периоды войны, ведь если раньше общество держало общую рамку войны из-за импульсов надежды на контрнаступление, то сейчас вопрос "а может остановка?" станет уже более фундаментальной вероятностью.
Конечно, добавляет он, есть категория украинцев, которым все равно на временно оккупированные территории уже сейчас. Для них главное их потребительское материальное бытие, частные будничные дела, заработок и отдых даже в кровавую войну.
По его словам, именно эта последняя категория теоретически может воспринять переговорный трек как желаемый при дальнейшем обострении обстоятельств войны, непосредственно влияющих на их жизненную и психологическую устойчивость. Поэтому враг и производит удары по уничтожению инфраструктуры, обеспечивающей эту устойчивость.
При этом он обратил внимание на то, что так называемый "турецкий план" мирного урегулирования появляется как раз после нового результативного ракетного обстрела РФ по энергоинфраструктуре Украины.
По его словам, план теоретически мог бы стать привлекательным для некоторого контингента уставших от интенсивной войны на истощение украинцев. Расчет его бенефициаров – сбить мотивацию для дальнейшего сопротивления и приблизить часть украинцев к нулевой отметке восприятия переговоров с РФ из-за усиления впечатления о неизбежности последующей военной катастрофы, бесперспективности войны с украинской стороны.
При этом, считает эксперт, задача-минимум – публично показать неуступчивость российской рамки примирения по поводу территориального достояния, поэтому Песков и зарядил мнение, что нужно будет учитывать "новые геополитические реалии".
При этом он добавил, что в плане нет ничего о репарациях РФ, вине за нанесенный ущерб и убийства гражданских, ответственность военно-политической верхушки РФ. А это, подчеркивает эксперт, очень важный вопрос.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ своими "мирными инициативами" тестирует мнение Украины и Запада на них.
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Ігор
сегодня, 17:53
Треба ж розуму навчатись. Якщо всі в Світі відвертаються. Якщо кількамільйонній орді корумпованих чиновників і власників майна байдуже. Тоді я кий сенс? Воно того варте? Якщо в усьому, що роблять провал: як кордони 1991; контрбліцкриг; потрійний захист інфраструктури (окрім клоунів і геббельсовців) ... А як ми будемо дивуватись, коли ці розрекламовані і дорогі оборонні рубежі з неякісними пірамідками буде подолано в мить, як захищену Трипільську ТЕЦ. Щоб мати змогу оборонятись треба було змінюватись, а зараз: Процес пішов - через 6 місяців Трамп почне все міняти. Жодного прикладу, успішного саме для України - немає на що спертися.