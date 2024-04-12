Мир или война до победного конца. На кого в Украине делает ставку Кремль

Сейчас снова начались эмоциональные качели по поводу того, что ждет Украину переговоры с РФ с перспективой возобновления относительной жизненной стабильности в невоенном бытии или последующий агрессивный ритм войны с прилетами от дронов и ракет, усовершенствованием тактики действий врага, усилением мобилизации в Украине, возможным новым российским наступлением, отсутствием американской помощи, сворачивание социальных статей бюджета

Мирные переговоры

При этом, как считает Олег Постернак, качели эти более серьезные, чем в предыдущие периоды войны, ведь если раньше общество держало общую рамку войны из-за импульсов надежды на контрнаступление, то сейчас вопрос "а может остановка?" станет уже более фундаментальной вероятностью.

"И здесь трудно спрогнозировать реакцию ВСУ, оппозиции и большей части украинцев, которые не собираются мириться с потерей территорий. Отдельно следует просчитывать мобилизационный потенциал на этом этапе войны, ведь даже если мобилизовать 350 тыс. человек и даже найти под это какой-то материальный ресурс, мотивацию идти в бой или в новое контрнаступление в 2025 году для этой категории новобранцев сформировать быть невероятно трудно",

– отметил эксперт.

Конечно, добавляет он, есть категория украинцев, которым все равно на временно оккупированные территории уже сейчас. Для них главное их потребительское материальное бытие, частные будничные дела, заработок и отдых даже в кровавую войну.

"Для них война – это некий медийно-политический боевик, отодвинутый от них на расстояние и с которым она сталкиваются только во время ракетно-дроновых атак. Но и после них они научились мгновенно переключать психику на искусственно выстроенную невоенную обыденность вокруг себя и прогонять любые переживания"

, – добавил Постернак.

По его словам, именно эта последняя категория теоретически может воспринять переговорный трек как желаемый при дальнейшем обострении обстоятельств войны, непосредственно влияющих на их жизненную и психологическую устойчивость. Поэтому враг и производит удары по уничтожению инфраструктуры, обеспечивающей эту устойчивость.

При этом он обратил внимание на то, что так называемый "турецкий план" мирного урегулирования появляется как раз после нового результативного ракетного обстрела РФ по энергоинфраструктуре Украины.

Это типичная операция влияния врага. После эффективных действий РФ по коллапсу теплогенерации и информации о новых ракетах Х-69, напряжения по закону о мобилизации объективно масштабируется ситуация общественного стресса, и в этот момент в медиа попадает некий мирный нарратив, вроде бы выглядящий более-менее приемлемо. Вброс происходит через издание "Новая газета. Европа" как раз ближе к обеду дня очередного обстрела"

, – подчеркнул Постернак.

По его словам, план теоретически мог бы стать привлекательным для некоторого контингента уставших от интенсивной войны на истощение украинцев. Расчет его бенефициаров – сбить мотивацию для дальнейшего сопротивления и приблизить часть украинцев к нулевой отметке восприятия переговоров с РФ из-за усиления впечатления о неизбежности последующей военной катастрофы, бесперспективности войны с украинской стороны.

При этом, считает эксперт, задача-минимум – публично показать неуступчивость российской рамки примирения по поводу территориального достояния, поэтому Песков и зарядил мнение, что нужно будет учитывать "новые геополитические реалии".

"Примечателен пункт "турецкого плана" о 2040-м году. Именно на этот год формируются обязанности провести два референдума: один – на свободной территории Украины по внешнеполитическому курсу, другой – на оккупированных территориях под международным контролем. О чем он? Этот пункт – хитрая попытка вынести болевой вопрос территорий за рамки настоящего времени, просчет того, что за 16 лет эмоции улягутся и изменятся властные конструкции в Украине и РФ. А до 2040 года Украина должна оставаться вне НАТО, однако РФ не будет против вступления Украины в Евросоюз. Может выглядеть привлекательно для какой-нибудь части общества. Но это фантастический риск и каждый из вас понимает в чем его дьявольский замысел. Потому что Россия не остановится"

, – подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что в плане нет ничего о репарациях РФ, вине за нанесенный ущерб и убийства гражданских, ответственность военно-политической верхушки РФ. А это, подчеркивает эксперт, очень важный вопрос.

"Собственно, если механизм запугивания пассивно-потребительской части общества россияне задействуют на длительном промежутке времени, то часть общества может принять мирную повестку дня. Что должны делать украинские власти? Правильно – возглавить этот трек. Для этого и проводится Глобальный саммит мира"

, — Подытожил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ своими "мирными инициативами" тестирует мнение Украины и Запада на них.