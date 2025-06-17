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Мир должен наказать ракетный террор РФ: Украина анонсировала чрезвычайные меры

В результате ночной атаки РФ в Киеве погибли люди, более 100 ранены, разрушены жилые дома

сегодня, 19:15
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Клименко Елена

Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН по инициативе срочного заседания в связи с новой волной массированных атак со стороны России. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Мир должен наказать ракетный террор РФ: Украина анонсировала чрезвычайные меры

Фото: из открытых источников

По его словам, уже направлено соответствующее письмо на имя президента Совбеза с призывом немедленно собраться и предоставить международную оценку ракетно-дроновому террору, которое Кремль продолжает вести против украинского населения.

"Этой ночью Киев подвергся очередной комбинированной атаке. Есть многочисленные жертвы: 15 погибших, более 110 раненых, десятки человек госпитализированы. Разрушения жилых домов — тотальные. Это не просто военные преступления, это преступления против человечности, требующие немедленной и жесткой реакции мирового сообщества".

Дипломат подчеркнул, что пока Кремль не несет ответственности, его атаки только усугубляются. Поэтому нужны не только политические заявления, но и конкретные действия, в том числе от Совета Безопасности ООН.

Он также сообщил о запланированной встрече с президентом Совбеза — представительницей Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт. В ходе переговоров будут обсуждены дальнейшие шаги в соответствии с положениями Устава ООН.

"Мир должен наконец-то дать четкий сигнал: преступления России не останутся без ответа. Безнаказанность Москвы должна быть остановлена", — подчеркнул Мельник.

Как уже писали "Комментарии", использовать гражданское население, в том числе детей, как предмет для торга – совершенно неприемлемо. Такая четкая позиция была озвучена в Организации Объединенных Наций, комментируя скандальную инициативу Российской Федерации по обмену незаконно вывезенных украинских детей на российских военных, находящихся в плену на территории Украины.



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