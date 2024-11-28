"Мир через силу": Андрей Сибига очертил четыре ключевых шага для Украины

Андрей Сибига, Министр иностранных дел Украины, озвучил концепцию достижения "мира через силу" во время выступления перед студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Участники дискуссии обсудили глобальные вызовы, стоящие перед Украиной и миром. Министр отметил важность решительных действий, в частности в сфере коллективной обороны, чтобы обеспечить победу Украины и укрепить международный порядок.

Во время выступления министр обратил внимание, что более 1000 дней полномасштабной российской агрессии демонстрируют недейственность существующих международно-правовых механизмов. Отсутствие скорых и решительных действий в ответ на вызовы войны подрывает доверие к международному праву.

Андрей Сибига изложил концепцию достижения мира, которая базируется на четырех основных принципах:

Соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины. Недопустимость решений об Украине без участия. Ускорение интеграции Украины в НАТО. Снятие ограничений на поставку оружия и его использование против военных целей агрессора.

Сибига подчеркнул роль дипломатов в обеспечении устойчивости государства. По его словам, украинские дипломаты сейчас глубоко осведомлены о военных потребностях страны и активно работают над привлечением международной поддержки.

"Сегодня каждый украинский дипломат за границей, от атташе до посла, знает наизусть все калибры оружия, которые есть в той или иной стране, а иногда даже лучше страны пребывания осведомлены о количестве и типах вооружений", — отметил он.

Напомним, замороженные российские активы могут стать ключевым элементом в переговорах между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны в Украине. Какой мир от Трампа Европа сочтет победой в материале "Комментарии".