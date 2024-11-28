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"Мир через силу": Андрей Сибига очертил четыре ключевых шага для Украины

Глава МИД Украины о геополитике, вызовах войны и стратегических решениях для победы

сегодня, 15:48
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Амбарцумян Анна

Андрей Сибига, Министр иностранных дел Украины, озвучил концепцию достижения "мира через силу" во время выступления перед студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Участники дискуссии обсудили глобальные вызовы, стоящие перед Украиной и миром. Министр отметил важность решительных действий, в частности в сфере коллективной обороны, чтобы обеспечить победу Украины и укрепить международный порядок.

"Мир через силу": Андрей Сибига очертил четыре ключевых шага для Украины

Во время выступления министр обратил внимание, что более 1000 дней полномасштабной российской агрессии демонстрируют недейственность существующих международно-правовых механизмов. Отсутствие скорых и решительных действий в ответ на вызовы войны подрывает доверие к международному праву.

Андрей Сибига изложил концепцию достижения мира, которая базируется на четырех основных принципах:

  1. Соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины.

  2. Недопустимость решений об Украине без участия.

  3. Ускорение интеграции Украины в НАТО.

  4. Снятие ограничений на поставку оружия и его использование против военных целей агрессора.

Сибига подчеркнул роль дипломатов в обеспечении устойчивости государства. По его словам, украинские дипломаты сейчас глубоко осведомлены о военных потребностях страны и активно работают над привлечением международной поддержки.

"Сегодня каждый украинский дипломат за границей, от атташе до посла, знает наизусть все калибры оружия, которые есть в той или иной стране, а иногда даже лучше страны пребывания осведомлены о количестве и типах вооружений", — отметил он.

Напомним, замороженные российские активы могут стать ключевым элементом в переговорах между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны в Украине. Какой мир от Трампа Европа сочтет победой в материале "Комментарии".



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/andrii-sybiha-nazvav-chotyry-kroky-dlia-dosiahnennia-myru-cherez-sylu
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