logo

BTC/USD

114846

ETH/USD

4515.43

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Минусы мобилизации: военный ВСУ сообщал россиянам, когда Украина будет запускать по ним дроны
commentss НОВОСТИ Все новости

Минусы мобилизации: военный ВСУ сообщал россиянам, когда Украина будет запускать по ним дроны

Мобилизированный военный стал агентом ФСБ и информировал оккупантов о планах Украины

15 сентября 2025, 10:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Военнослужащий, мобилизованный в ряды ВСУ, стал агентом ФСБ РФ и помогал россиянам. Мужчина предупреждал оккупантов о дроновых атаках Сил обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Минусы мобилизации: военный ВСУ сообщал россиянам, когда Украина будет запускать по ним дроны

Минусы мобилизации: военный ВСУ сообщал россиянам, когда Украина будет запускать по ним дроны

Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ.

По результатам комплексных мероприятий задержан мобилизованный военнослужащий, который, проходя службу в роте ударных БпЛА на восточном фронте, шпионил для врага.

Как установило расследование, агент заблаговременно "сливал" рашистам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных целях украинских беспилотников.

Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.

По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дроноводам с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб.

Как установило расследование, в момент вражеских атак агент получал от ФСБ уведомительную информацию, чтобы "выйти" из зоны потенциального поражения.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовился к передаче врагу новой "порции" разведданных.

Также Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций Сил обороны.

По данным следствия, российским "кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого, после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать "выходы" на российских спецслужб в Телеграме. Впоследствии его завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что молодой украинец сдавал позиции украинских военных для последующих российских ударов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости