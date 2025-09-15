Военнослужащий, мобилизованный в ряды ВСУ, стал агентом ФСБ РФ и помогал россиянам. Мужчина предупреждал оккупантов о дроновых атаках Сил обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Минусы мобилизации: военный ВСУ сообщал россиянам, когда Украина будет запускать по ним дроны

Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины разоблачила агентурное проникновение ФСБ в подразделение беспилотных систем ВСУ.

По результатам комплексных мероприятий задержан мобилизованный военнослужащий, который, проходя службу в роте ударных БпЛА на восточном фронте, шпионил для врага.

Как установило расследование, агент заблаговременно "сливал" рашистам информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Речь идет о времени, направлениях вылетов и ориентировочных целях украинских беспилотников.

Также фигурант передавал оккупантам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.

По имеющимся данным, враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дроноводам с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб.

Как установило расследование, в момент вражеских атак агент получал от ФСБ уведомительную информацию, чтобы "выйти" из зоны потенциального поражения.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовился к передаче врагу новой "порции" разведданных.

Также Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций Сил обороны.

По данным следствия, российским "кротом" оказался 26-летний житель Кропивницкого, после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать "выходы" на российских спецслужб в Телеграме. Впоследствии его завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области при процессуальном руководстве Кропивницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что молодой украинец сдавал позиции украинских военных для последующих российских ударов.