Минус «Петриот», минус вертолеты, минус «Химарс». Военный рассказал, почему ВСУ теряют технику

Украина проигнорировала, что Россия развивает свои беспилтоники и РЭБ. Как следствие, наши борта не имеют технологий, чтобы прорывать эшелоны РЭБа.

Дроны на фронте

"Нас видят еще до того, как мы приближаемся к ЛБЗ. Если это добавить к тому факту, что в РФ банально больше зенитных ракет, то глубинная работа сейчас на сложных участках фронта – это просто талант некоторых экипажей. Которые могут использовать сильные стороны своих крыльев. А у некоторых экипажей комплексы уже просто не разрешают стабильно работать. Нет, на наших бортах в принципе тоже есть режим радиотишины. Но мы не можем использовать их на таких расстояниях и с такой эффективностью. Если я отправлю ту же Лелеку на полчаса в радио тишины за Донецк, то через полчаса я получу не сигнал от борта, который успешно прошел весь маршрут и передал свои координаты, а поеду писать доклад об очередном потерянном борте. Это кстати не только о Лелеках, это и других бортов касается, в том числе натовских".

, – рассказал военный.

В свою очередь, подчеркнул он, бепилотники врага могут на очень большие расстояния проходить в радиотишине. Даже если нужно – то весь полет.

"Кроме того, вы считаете, что когда россияне начали использовать эту тактику, кто-то у нас сверху это принял во внимание? А х*р. Это при том, что талантливых ребят и бплашников у нас хватает. Просто их эти идеи, технологии и предложения воспринимаются мягко говоря без энтузиазма. И мы просрали год. Вот результат. Минус Петриот, минус вертолеты, минус Химарь, поражение которых корректировалось враждебными крыльями с таким функционалом"

, – написал в Фейсбуке эксперт.

Такую работу БПЛА противника военные наблюдают уже долгое время.

"Вы считаете, что были сделаны какие-то выводы, проведен анализ дальнейших рисков, проработан путь противодействия новой тактике, и поставлена задача рассчитать варианты дальнейшего развития тактики применения? Да х*р"

, — возмутился военный.

Он иронизирует, что Украина – богатая страна.

"Потеряем еще ЗРК и ракетные комплексы, теряем авиацию, а потом, когда уже полный п*здец будет, тогда бросятся спасать ситуацию. Какую можно было бы не спасать, если бы просто не игнорировали факторы возникающие на поле боя и с*ка слушать не тех, кто имеет кабинетные должности и кто эти бпла только на полигонах видели, а принимали бы во внимание мысли воюющих пилотов и работающих и эффективно противодействующих вражеским бортам"

, – заявил военный.

По его словам, когда-то, какой-то, мягко говоря, не самый острый меч в нашей оружейной, решил что было бы неплохо разместить подразделения ПДТЗР восьмого управления на фронте. Это такие подразделения, которые склады должны охранять. В них по документам могут использоваться только средства ПДТЗР (противодействие техническим средствам разведки). Ну то есть купольное широкополосное средство установления препятствий, там купол на 200 или 300 метров должен быть, чтобы защищать склады.

"Ну, то есть по факту это охранники с купольным "окопным" средством, которые должны стоять в тылу, прикрывать заводы, склады, критические инфраструктурные объекты. Но они не ПДТЗР используют, а полноценный РЭБ "Нота". Какой они по своим же документам не должны использовать, потому что у них банально нет структуры применения таких средств. Но есть. И это Нота. Мягко говоря не самый эффективный РЭБ, есть лучшие, но дело не в нем, он работает и в правильных руках может быть эффективным. И этот полноценный РЭБ дали типам, без достаточного профессионализма, без необходимой координации, и эти типы, в том числе сидящие на координации и ходящие в штаб полистаты чатик в телефоне в режиме "сутки через трое" получают полноценную боевую зарплату"

, – рассказывает военный.

По его словам, эти люди были расселены в зонах ответственности бригад. Но бригады не имеют возможности влиять на 8 управления. Потому что они спецура по документам.

"Типы, тупо неподконтрольные. Два года этих типов старались скоординировать. Но х*р там. Максимум – это связь с машинами с просьбой выключиться. Введение в единую систему координации? Пошли н*хер, махра! Мы спецура!!! Сказали выключились, значит, выключились! Так не мы, нет, логи из машин не дадим, где машины стоят не скажем, секретность. Ну и п*хер что мы несогласованно затащили машину на место, где места взлета нескольких экипажей, и что? Экипажи не могли работать неделю пока не раздулись что рядом с ними заработала микроволновка никого не предупредил? Ну это ваши проблемы. У вас здесь штурмы под Донецком? Да нам п*хер. Нет, это не мы давим. Ну, смещайте пилотов, ищите другие точки взлета, мы уже машину отсюда не уберем".

, – рассказывает военный.

По его словам, командующему (тогда Залужному, сейчас Сырскому) до сих пор докладывают о невероятной эффективности подразделений восьмого управления, но правда диаметрально противоположная.

"На фронте дебила на РЭБе уже называют "Нотой". Хотя сам РЭБ невиновен, это просто так восьмое управление распиарило этот РЭБ, что он стал общим термином дегенерата на РЭБе. Как когда-то от фамилии Вадима Титушко ушли "титушки", так сейчас от восьмого управления на слуху появились "ноты". Вся их работа базируется на координации, взаимодействии и разработках средств и специалистов ОТУ и бригад. Без них они пустое место"

, – рассказал военный.

По его словам, необходимо забрать "ноты" восьмого управления в тыл. Пусть прикрывают особо значимые объекты. Это их функционал.

"Так пусть идут в тыл, и его выполняют, вместо того чтобы на передовой валить все широким диапазоном и 3-4 машинами давить навигацию Зала/Суперкома, которым эта спутниковая навигация вообще не нужна, не давая работать БПЛА бригад. Заберите "ноты" из передка. Сейчас"

Карпьюк

, — добавил

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, насколько важна работа дронов на фронте.