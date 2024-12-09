«Минск-3» называют лучшим вариантом для Украины: как это возможно

Вся интрига с предстоящими переговорами между Россией и Украиной, на которых будет настаивать президент США Дональд Трамп, сводится к одному простому вопросу: отступит ли Россия хоть на шаг от публично заявленной стартовой переговорной позиции. Об этом в Facebook отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, если отступит, то диктатору Владимиру Путину будет очень трудно продать любую договоренность россиянам: он ведь, как и Янукович, является "бульдозером без трансмиссии заднего хода"; такое уж у него культурное амплуа.

"Если нет, Трампу будет очень трудно продать любую договоренность европейцам (ОК, это он стерпит, потому что "fuck the EU"), но также включительно с британцами и еще значительной части американцев. Ведь не может great America проявлять свою greatness, просто танцуя под дудку Кремля", – говорит Паныч.

К тому же эксперт советует не забывать, что базовый сценарий для Путина – это не договоренность об Украине, а "Карибский кризис на бес"; проблема лишь в том, изберет ли он именно "украинский вопрос", чтобы довести ситуацию до этой давно продуманной им кульминации.

"Практический вывод прост: между началом переговоров и "концом войны", даже прекращением активных боевых действий — огромная дистанция. На нее и нужно настраиваться", — подчеркнул Паныч.

Кроме того, он обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский и его окружение постоянно уверяют, что "Минска-3" точно не будет.

На самом деле, говорит эксперт, "Минские договоренности" заключали не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы виновной в их невыполнении Запад постоянно признавал именно Россию, а не Украину. Это была тонкая, но выверенная дипломатическая игра, которая неизменно срабатывала, а украинцам и европейцам давала время, добавил Паныч.

"Можем только надеяться, что любые новые договоренности с Россией постигнет та же участь. Конечно, они — если их вообще заключат — рано или поздно будут нарушены; проблема лишь в том, кто кого в этом убедительнее обвинит, а еще точнее – в том, кого Запад желает объявить нарушителем. Поэтому если мы с Россией вообще о чем-то договоримся, сценарий "Минск-3" — это будет для нас лучший вариант", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина станет частью большого пакета договоренностей.



