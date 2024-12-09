«Минск-3» называют лучшим вариантом для Украины: как это возможно

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Ткачик Олеся
Вся интрига с предстоящими переговорами между Россией и Украиной, на которых будет настаивать президент США Дональд Трамп, сводится к одному простому вопросу: отступит ли Россия хоть на шаг от публично заявленной стартовой переговорной позиции. Об этом в Facebook отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, если отступит, то диктатору Владимиру Путину будет очень трудно продать любую договоренность россиянам: он ведь, как и Янукович, является "бульдозером без трансмиссии заднего хода"; такое уж у него культурное амплуа.
К тому же эксперт советует не забывать, что базовый сценарий для Путина – это не договоренность об Украине, а "Карибский кризис на бес"; проблема лишь в том, изберет ли он именно "украинский вопрос", чтобы довести ситуацию до этой давно продуманной им кульминации.
Кроме того, он обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский и его окружение постоянно уверяют, что "Минска-3" точно не будет.
На самом деле, говорит эксперт, "Минские договоренности" заключали не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы виновной в их невыполнении Запад постоянно признавал именно Россию, а не Украину. Это была тонкая, но выверенная дипломатическая игра, которая неизменно срабатывала, а украинцам и европейцам давала время, добавил Паныч.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина станет частью большого пакета договоренностей.
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