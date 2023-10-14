Минобразования рассказало о возможной мобилизации части студентов

Студентов, которые находятся в академическом отпуске, могут мобилизовать, сказано в разъяснении Минобразования. Об этом сообщают "Комментарии".

Некоторых студентов могут мобилизовать

Как объяснили в министерстве, на таких лиц не распространяется статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку они в этот период фактически не учатся.

"Отмечаем, что в случае предоставления академического отпуска (перерыва в обучении) на лицо, которое его получило, не распространяется действие норм абзаца второй части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку во время академического отпуска такие лица не учатся, — сказано в письме за подписью заместителя министра Михаила Винницкого. — Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва".

Упомянутая статья описывает категории граждан, не подлежащие призыву по мобилизации. Среди таковых она называет студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной форме обучения; научных и научно-педагогических работников высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или ученую степень, и педагогических работников общеобразовательных учебных заведений, при условии, что они работают соответственно в высших учебных заведениях, научных учреждениях и организациях, общеобразовательных учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В тоже время, как отмечается в письме, в случае призыва студенты имеют право на продолжение академического отпуска по мобилизации.

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