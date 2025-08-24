Минобороны РФ сообщило об оккупации села на Днепропетровщине: что известно

24 августа Министерство обороны России обнародовало заявление, что российские войска якобы захватили населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Однако проверенные данные не подтверждают эту информацию.

Россия заявила об оккупации села Филия в Днепропетровской области. Фото из открытых источников

В сообщении Минобороны РФ говорится, что подразделения группировки "Центр" в результате "наступательных действий" заняли село Филия. Однако российская сторона не предоставила никаких доказательств, фото или видео, которые могли бы подтвердить эту информацию.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Согласно данным интерактивной карты DeepState, по состоянию на утро 24 августа Филия находится под контролем Украины. Обновление карты произошло в ночь на День Независимости, и на ней не зафиксированы никакие изменения в этом районе.

Карта боевых действий вблизи села Филия

Аналитики DeepState сообщают, что российские силы продвинулись вблизи Свободного Поля Каменского и Плавни, но не возле Филии. Кроме того, украинские войска откинули противника в направлении Андреевки.

Также Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 08:00 24 августа по поводу российского вторжения. По их данным на Покровском направлении украинские силы остановили 52 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов, в том числе и Филиив Днепропетровской области. На опубликованных картах Генштаба населенный пункт находится под контролем Украины.

Это не первый случай, когда российская сторона заявляет о "захвате" сел на Днепропетровщине. В июне представитель российской "Общественной палаты" Владимир Рогов утверждал, что РФ оккупировала село Дачное. С тех пор прошло почти два месяца, а карты все еще показывают, что Дачное не было полностью захвачено россиянами.

Тогда в украинских силах обороны объяснили, что подобные заявления являются частью информационно-психологической операции, направленной на посев паники среди населения и формирование образа успешного наступления РФ.