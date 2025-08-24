Минобороны РФ сообщило об оккупации села на Днепропетровщине: что известно

Рубрики
Slava Kot
24 августа Министерство обороны России обнародовало заявление, что российские войска якобы захватили населенный пункт Филия в Днепропетровской области. Однако проверенные данные не подтверждают эту информацию.
Россия заявила об оккупации села Филия в Днепропетровской области. Фото из открытых источников
В сообщении Минобороны РФ говорится, что подразделения группировки "Центр" в результате "наступательных действий" заняли село Филия. Однако российская сторона не предоставила никаких доказательств, фото или видео, которые могли бы подтвердить эту информацию.
Согласно данным интерактивной карты DeepState, по состоянию на утро 24 августа Филия находится под контролем Украины. Обновление карты произошло в ночь на День Независимости, и на ней не зафиксированы никакие изменения в этом районе.
Карта боевых действий вблизи села Филия
Аналитики DeepState сообщают, что российские силы продвинулись вблизи Свободного Поля Каменского и Плавни, но не возле Филии. Кроме того, украинские войска откинули противника в направлении Андреевки.
Также Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 08:00 24 августа по поводу российского вторжения. По их данным на Покровском направлении украинские силы остановили 52 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов, в том числе и Филиив Днепропетровской области. На опубликованных картах Генштаба населенный пункт находится под контролем Украины.
Карта боевых действий вблизи села Филия
Это не первый случай, когда российская сторона заявляет о "захвате" сел на Днепропетровщине. В июне представитель российской "Общественной палаты" Владимир Рогов утверждал, что РФ оккупировала село Дачное. С тех пор прошло почти два месяца, а карты все еще показывают, что Дачное не было полностью захвачено россиянами.
Тогда в украинских силах обороны объяснили, что подобные заявления являются частью информационно-психологической операции, направленной на посев паники среди населения и формирование образа успешного наступления РФ.