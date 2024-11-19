Минобороны РФ отреагировало на удар ракетами ATACMS по России

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Украина впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по территории России. В Минобороны РФ подтвердили, что Украина атаковала ракетами ATACMS Брянскую область.

Ракеты ATACMS. Фото из открытых источников

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 19 ноября Украина нанесла удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS. Также российское Минобороны сообщило якобы о сбитии ракет своими средствами противовоздушной обороны.

"Средства ПВО сбили пять ракет ATACMS над Брянской областью, одна была повреждена", — заявили в Минобороны РФ.

Российское министерство утверждает, что фрагменты ракет ATACMS после сбивания упали на территорию военного объекта в Брянской области, где возник пожар, который впоследствии удалось ликвидировать.

"Минобороны РФ имеет подтвержденные данные о применении оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства", – добавили в Минобороны РФ.

Генеральный штаб ВСУ отказался подтверждать удар ракетами ATACMS по объектам на территории России.

Ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) – это высокоточные тактические баллистические ракеты класса "земля-земля", разработанные США для поражения целей на расстоянии до 300 км (в зависимости от модификации). Они запускаются из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS или M142 HIMARS.

Эти ракеты используются для поражения стратегических объектов, в том числе складов боеприпасов, командных пунктов и важной инфраструктуры. Они оснащены разными боевыми частями, включая кассетные или осколочно-фугасные, и обеспечивают высокую точность даже в сложных условиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, куда в первую очередь будет бить Украина ракетами ATACMS по территории РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что кроме ракет ATACMS в Брянской области Украина могла применить и другие виды оружия.