В России назвали, куда целились во время самой большой атаки по Украине

Министерство обороны РФ опубликовало заявление о массированной комбинированной атаке по Украине в ночь на 9 июля, которая стала крупнейшей с начала полномасштабного вторжения. В российском ведомстве отметили, что основной целью ударов были украинские аэродромы.

Минобороны РФ. Фото из открытых источников

В ночь на 9 июля Россия использовала для атаки по Украине 741 средство воздушного нападения, в том числе крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также сотни ударных дронов, что стало абсолютным рекордом. В Минобороны РФ опубликовали заявление на этот счет.

"Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ заявили, что "цель удара достигнута" и "все назначенные объекты поражены".

Согласно данным Воздушных сил Украины, Россия совершила атаку 728 дронами, из которых украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 296, еще 415 российских беспилотников были локационно потеряны из-за средств РЭБ. Что касается ракет, Украина уничтожила 7 из 7 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К", однако не смогла сбить ни одной аэробалистической гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал", которых Россия запустила 6 штук.

В Воздушных силах сообщили, что россияне попали в 4 локации, а еще 14 мест пострадали после падения обломков. Основной целью атаки стала Волынь, в частности, город Луцк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну.

Также "Комментарии" писали, что Захарова в истерике призвала мир осудить Украину из-за атаки по России.