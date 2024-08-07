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Минобороны РФ отреагировало на бои в Курской области

Министерство обороны РФ заявило, что предотвратило прорыв украинских сил вглубь территории России.

сегодня, 13:45
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Автор:
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Slava Kot

Министерство обороны Российской Федерации выступило с заявлением по поводу инцидента в Курской области, где ведутся активные боевые действия вблизи украинской границы на территории РФ. Несмотря на заявления российских военкоров о продвижении украинских сил вглубь России, Минобороны РФ сообщает, что продвижение не было допущено. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Минобороны РФ отреагировало на бои в Курской области

Реакция Минобороны РФ на бои Курской области. Фото из открытых источников

После сообщений российских военкоров о расширении фронта в Курской области и продвижении там украинских сил, Минобороны РФ выступило с заявлением о ситуации в регионе. Российское ведомство заявило, что подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России нанесли удары по вооруженным формированиям ВСУ в Курской области.

"Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Также российское министерство утверждает, что якобы уничтожило 50 единиц боевой техники ВСУ, в том числе семь танков и восемь бронетранспортеров, а сама операция продолжается.

Несмотря на заявления Минобороны РФ об остановке продвижения украинских сил, российские военкоры в социальных сетях сообщили о взятии под контроль ВСУ нескольких населенных пунктов после прорыва границы в Курской области. Кроме того, россияне пишут, что украинские военные продвинулись на некоторых участок до 15 км вглубь РФ, а ширина военных действий увеличилась до 10 км. Украина официально не комментирует ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова цинично отреагировала на прорыв границы в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что губернатор Курской области доложил Путину об инциденте на границе и рассказал, как отреагировал российский диктатор.



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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 12:54

ДОшло ,как до жирафа..Ну тупое путиносранское быдловатное кацапье верит своим телеаналам..может хоть так дойдет.,что с лапшой на рашистких ушах .можно уже кормиться путинососам


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