Минобороны РФ отреагировало на бои в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации выступило с заявлением по поводу инцидента в Курской области, где ведутся активные боевые действия вблизи украинской границы на территории РФ. Несмотря на заявления российских военкоров о продвижении украинских сил вглубь России, Минобороны РФ сообщает, что продвижение не было допущено. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Реакция Минобороны РФ на бои Курской области. Фото из открытых источников

После сообщений российских военкоров о расширении фронта в Курской области и продвижении там украинских сил, Минобороны РФ выступило с заявлением о ситуации в регионе. Российское ведомство заявило, что подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России нанесли удары по вооруженным формированиям ВСУ в Курской области.

"Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Также российское министерство утверждает, что якобы уничтожило 50 единиц боевой техники ВСУ, в том числе семь танков и восемь бронетранспортеров, а сама операция продолжается.

Несмотря на заявления Минобороны РФ об остановке продвижения украинских сил, российские военкоры в социальных сетях сообщили о взятии под контроль ВСУ нескольких населенных пунктов после прорыва границы в Курской области. Кроме того, россияне пишут, что украинские военные продвинулись на некоторых участок до 15 км вглубь РФ, а ширина военных действий увеличилась до 10 км. Украина официально не комментирует ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова цинично отреагировала на прорыв границы в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что губернатор Курской области доложил Путину об инциденте на границе и рассказал, как отреагировал российский диктатор.