Минобороны РФ цинично оправдало атаку по Украине, во время которой погибли гражданские

Slava Kot
Министерство обороны России заявило, что массированные удары по территории Украины в ночь на 7 сентября были направлены на военные объекты. В ведомстве утверждают, что во время самой большой атаки с начала войны армия РФ уничтожила "объекты военно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и склады беспилотников"
Реакция Минобороны России на самую большую атаку по Украине. Фото из открытых источников
В сводках Минобороны РФ говорится, что российские войска применили авиацию, ударные дроны, ракеты и артиллерию для ударов по Украине. Согласно их данным, были поражены 149 районов во время масштабной атаки РФ.
Россия традиционно представляет свои удары как направленные против военных объектов, однако под прицел попадают гражданские районы, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
Атака Росси в ночь на 7 сентября стала самой большой за время войны. Армия РФ запустила более 800 дронов и ракет. Несмотря на работу ПВО с показателем более 90% сбитых целей, из-за российской атаки погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них молодая женщина и ее двухмесячный сын, чьи тела извлекли из-под завалов в Киеве. Еще более 44 человек получили ранения. Во многих регионах зафиксированы разрушения жилых домов, детсада и других гражданских сооружений.
