logo

BTC/USD

111109

ETH/USD

4298.72

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Минобороны РФ цинично оправдало атаку по Украине, во время которой погибли гражданские
commentss НОВОСТИ Все новости

Минобороны РФ цинично оправдало атаку по Украине, во время которой погибли гражданские

Россия заявила, что удары по Украине были направлены на "военные объекты".

7 сентября 2025, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство обороны России заявило, что массированные удары по территории Украины в ночь на 7 сентября были направлены на военные объекты. В ведомстве утверждают, что во время самой большой атаки с начала войны армия РФ уничтожила "объекты военно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и склады беспилотников"

Минобороны РФ цинично оправдало атаку по Украине, во время которой погибли гражданские

Реакция Минобороны России на самую большую атаку по Украине. Фото из открытых источников

В сводках Минобороны РФ говорится, что российские войска применили авиацию, ударные дроны, ракеты и артиллерию для ударов по Украине. Согласно их данным, были поражены 149 районов во время масштабной атаки РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесены поражения по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, местах сборки, хранения и запуска беспилотных аппаратов противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Россия традиционно представляет свои удары как направленные против военных объектов, однако под прицел попадают гражданские районы, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Атака Росси в ночь на 7 сентября стала самой большой за время войны. Армия РФ запустила более 800 дронов и ракет. Несмотря на работу ПВО с показателем более 90% сбитых целей, из-за российской атаки погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них молодая женщина и ее двухмесячный сын, чьи тела извлекли из-под завалов в Киеве. Еще более 44 человек получили ранения. Во многих регионах зафиксированы разрушения жилых домов, детсада и других гражданских сооружений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на рекордную атаку России и упомянул обещание Трампа.

Также "Комментарии" писали о резкой реакции фон дер Ляен на атаку России по Украине. Она объяснила из чего насмехаются в Кремле.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости