Минобороны РФ цинично оправдало атаку по Украине, во время которой погибли гражданские

Министерство обороны России заявило, что массированные удары по территории Украины в ночь на 7 сентября были направлены на военные объекты. В ведомстве утверждают, что во время самой большой атаки с начала войны армия РФ уничтожила "объекты военно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и склады беспилотников"

Реакция Минобороны России на самую большую атаку по Украине. Фото из открытых источников

В сводках Минобороны РФ говорится, что российские войска применили авиацию, ударные дроны, ракеты и артиллерию для ударов по Украине. Согласно их данным, были поражены 149 районов во время масштабной атаки РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесены поражения по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, местах сборки, хранения и запуска беспилотных аппаратов противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Россия традиционно представляет свои удары как направленные против военных объектов, однако под прицел попадают гражданские районы, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Атака Росси в ночь на 7 сентября стала самой большой за время войны. Армия РФ запустила более 800 дронов и ракет. Несмотря на работу ПВО с показателем более 90% сбитых целей, из-за российской атаки погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них молодая женщина и ее двухмесячный сын, чьи тела извлекли из-под завалов в Киеве. Еще более 44 человек получили ранения. Во многих регионах зафиксированы разрушения жилых домов, детсада и других гражданских сооружений.

