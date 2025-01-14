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Минобороны призывает союзников "Рамштайна" поддержать инвестиции в украинскую оборонную отрасль

Замглавы ведомства отметил важность использования доходов от замороженных российских активов в качестве дополнительного источника финансирования для ОПК и совместных предприятий.

сегодня, 13:05
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Клименко Елена

Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев обратился в страны формата "Рамштайн" с призывом инвестировать в развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Минобороны призывает союзников "Рамштайна" поддержать инвестиции в украинскую оборонную отрасль

Министерство обороны Украины. Фото: из открытых источников

Боев выступил на заседании национальных директоров по вооружению государств-участников Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Министерство обороны отметило, что, несмотря на мощное развитие украинской оборонной промышленности при полномасштабной войне, которая увеличила объемы производства в 20 раз, отрасль нуждается в дополнительных инвестициях для развития совместных предприятий и модернизации мощностей.

"Наш оборонно-промышленный комплекс работает не на полную мощность из-за нехватки финансирования. В то же время только за 2023-2024 годы производство артиллерийских систем выросло втрое, бронетранспортеров — в пять раз, а производство противотанкового оружия — вдвое. Мы способны производить более 4 млн БПЛА в год, если получим должное финансирование", – заявил Боев.

Замминистра подчеркнул важность ускорения производства техники и боеприпасов, а также акцентировал внимание на необходимости учитывать боевой опыт Украины для совершенствования имеющейся техники и разработки инновационных технологий.

"Боеприпасы остаются наиболее критической потребностью даже с ростом производства. Кроме того, противовоздушная оборона, тяжелая и инженерная техника являются ключевыми направлениями для развития совместных промышленных объектов", — отметил он.

Боев также отметил важность использования доходов от замороженных российских активов в качестве дополнительного источника финансирования для ОПК и совместных предприятий. Кроме того, он акцентировал внимание на важности локализации предприятий, занимающихся ремонтом техники, переданной союзниками. Это позволит упростить логистику и сэкономить ресурсы, которые могут быть ориентированы на другие потребности.

Портал "Комментарии" уже писал, что вопрос ударов вглубь территории России западным оружием обсуждался длительное время и после разрешения показал свою необходимость. Разбитые склады с боеприпасами, ракетами и дронами, горючим уменьшили интенсивность обстрелов и заблокировали вражескую логистику. Украина долго ждала от США разрешения на удары дальнобойщики ракетами, однако имеет и свои наработки, которые могут нанести значительные потери РФ.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/finansuvannya-ukrayinskogo-opk-sergij-boyev-zaklikav-krayini-ramshtajnu-investuvati-v-oboronnu-promislovist-ukrayini
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