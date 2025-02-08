Минобороны придумало, как привлечь молодежь в армию

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Марьян Ощановский
В Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский.
Для молодежи готовят спецконтракт. Фото из открытых источников
Глава государства подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на наступление Сил обороны Украины в Курской области РФ вражеская армия начала активно использовать ударные дроны на оптоволокне и авиацию, которая залетала над городом Суджа, который контролирует украинская армия. "В Курской область сегодня, кроме дронов на оптоволокне, активно работала вражеская авиация. Россияне настолько наглели, что залетали даже над Суджей", — рассказал военный.
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