Минобороны придумало, как привлечь молодежь в армию

В Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский.

Для молодежи готовят спецконтракт. Фото из открытых источников

"Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.

"Будет специальный контракт. Это будет контракт на один год. Будет много льгот для молодежи. Также очень высокое денежное довольствие. Детали будут обнародованы в ближайшие дни", – продолжил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на наступление Сил обороны Украины в Курской области РФ вражеская армия начала активно использовать ударные дроны на оптоволокне и авиацию, которая залетала над городом Суджа, который контролирует украинская армия. "В Курской область сегодня, кроме дронов на оптоволокне, активно работала вражеская авиация. Россияне настолько наглели, что залетали даже над Суджей", — рассказал военный.