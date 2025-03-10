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Минобороны планирует закупить 4,5 миллиона FPV-дронов в 2025 году

2025 год станет ключевым для развития беспилотных технологий в Украине

сегодня, 13:53
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Амбарцумян Анна

Министерство обороны Украины планирует приобрести рекордные 4,5 миллиона FPV-дронов для Вооруженных сил. Эти закупки будут частью амбициозной стратегии для укрепления обороноспособности страны и поддержки отечественного производства. Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский поделился новыми цифрами и планами, оказывающими значительное влияние на украинскую оборонную промышленность.

Минобороны планирует закупить 4,5 миллиона FPV-дронов в 2025 году

Фото из открытых источников

С 2023 года Министерство обороны Украины занимает лидерские позиции среди крупнейших закупщиков дронов в стране. Количество беспилотных летательных аппаратов, поступающих в ВСУ, с каждым годом значительно растет. Если в 2023 году речь шла о тысячах дронов, то за 2024 год было закуплено более 1,5 миллиона единиц. Впечатляющие результаты стали возможны благодаря сотрудничеству с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

"В этом году цифры будут еще больше, потому что способности отечественного ОПК в 2025 году составляют примерно 4.5 млн FPV-дронов. И Минобороны планирует их все закупить", – подчеркнул Глеб Каневский.

Стоимость этих закупок превысит 110 миллиардов гривен, а большая часть средств будет направлена через Агентство оборонных закупок.

Благодаря конкуренции и контролю со стороны Министерства производство дронов на государственных предприятиях позволит снизить цены и обеспечить фронт необходимыми аппаратами для борьбы с агрессором.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина запускает масштабную инициативу, которая превратит беспилотники в ключевую силу на поле боя. Проект "Линия дронов" , инициированный Президентом, создает сеть передовых подразделений, которые получат современную оснастку для уничтожения врага. Главная цель — построить "зону смерти" на расстоянии 10-15 км, исключив возможность продвижения оккупантов.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/u-2025-roczi-minoboroni-planuye-zakupiti-4-5-mln-fpv-droniv-glib-kanyevskij
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