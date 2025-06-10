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Минобороны опробовало и допустило к эксплуатации новый броневик "Варта-2"

Броневик "Варта-2" допущен к эксплуатации Министерством обороны Украины.

сегодня, 17:09
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Slava Kot

Министерство обороны кодифицировало и допустило в Силах обороны новый тактический бронеавтомобиль "Варта-2". Об этом сообщает производитель – "Украинская бронетехника" со ссылкой на заместителя министра обороны Валерия Чуркина.

Минобороны опробовало и допустило к эксплуатации новый броневик "Варта-2"

Новый броневик "Варта-2" от "Украинская бронетехника"

"Обеспечение войска современной бронетехникой остается одним из приоритетов Министерства обороны. Новые бронеавтомобили должны соответствовать жестким критериям эффективности, надежности и, прежде всего, иметь высокую степень защиты экипажа и десанта. Важно, чтобы в новое вооружение и технику, которые предлагаются для войска, закладывался значительный технологический потенциал, в частности, по поводу огневой мощи, защищенности, функциональности", – отметил замминистра Валерий Чуркин.

Как рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, при разработке бронеавтомобиля "Варта 2" компания учла десятилетний опыт работы и требования фронта.

"Боевая колесная машина "Варта 2" – это машина поля боя. Технические параметры бронеавтомобиля позволяют устанавливать разнообразные боевые модули, что обеспечивает значительную огневую мощность и существенно расширяет спектр задач, которые может выполнять боевая единица. Нам удалось успешно интегрировать на автомобиль отечественный боевой модуль "Сичь" 30 мм.", – рассказал Бельбас.

По его словам, главная задача "Варты – 2" – надежная защита бойца на поле боя, именно поэтому компания при разработке особое внимание уделяла соответствующим техническим параметрам – баллистическая защита автомобиля соответствует стандарту STANAG 3, а противоминная защита – классу 3А/3Б.

Минобороны опробовало и допустило к эксплуатации новый броневик ”Варта-2” - фото 2

Броневик "Варта-2"

Бельбас также акцентировал на том, что "Варта-2" по своим техническим параметрам и решению не имеет аналогов на рынке, и по сути является первым такого класса бронеавтомобилем, созданным именно отечественным ВПК.

"Такой техники на фронте нужно много, поэтому дополнительным преимуществом "Варта 2" является стоимость: если у нас будет нормальный серийный заказ, этот автомобиль будет дешевле чем похожие отечественные автомобили, и значительно дешевле, чем зарубежные", — убежден гендиректор ООО "Украинская бронетехника".

Минобороны опробовало и допустило к эксплуатации новый броневик ”Варта-2” - фото 3
Броневик "Варта-2"



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