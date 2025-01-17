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Минобороны определилось со сроками начала базовой общевойсковой подготовки для студентов

После завершения БЗВП студенты будут приносить военную присягу и получать сертификат и военно-учетную специальность.

сегодня, 12:20
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Клименко Елена

Базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) для студентов высших учебных заведений начнется в сентябре 2025 года и будет состоять из 300 академических часов. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Минобороны определилось со сроками начала базовой общевойсковой подготовки для студентов

Фото: из открытых источников

  Программа БЗИН будет включать две части:

·          Теоретический курс – 90 академических часов, которые студенты будут проходить в своих учебных заведениях.

·          Практический курс – 210 академических часов в учебных частях, центрах Вооруженных Сил и других учреждениях.

Мельник уточнил, что теоретическую часть обучения будут проходить все студенты, независимо от пола. Практическая часть курса обязательна только для мужчин, которые отвечают требованиям по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Женщины смогут пройти практику по собственному желанию после медицинского осмотра.

Во время учений студенты получат основные знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, к медицинской помощи, а также основам военной дисциплины. Кроме того, они освоят навыки работы с оружием.

После завершения БЗИН студенты будут приносить военную присягу и получать сертификат и военно-учетную специальность.

15 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, принятый Верховной Радой, о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Этот закон, в частности, предусматривает внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов, получающих высшее образование.

Портал "Комментарии" писал, что военные из КНДР намерены принять участие в параде в честь 9 мая, который пройдет в Москве, сообщает NHK со ссылкой на российские источники.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/bzvp-dlya-studentiv-rozpochnetsya-u-veresni-skilki-trivatime-ta-yaki-budut-kursi
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