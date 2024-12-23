Минобороны объявило об увеличении финансирования для курсантов в 2025 году

Со следующего года в Украине планируется существенное повышение денежного довольствия для курсантов военных учреждений высшего образования. Такую новость озвучил заместитель министра обороны Сергей Мельник на пресс-конференции.

Курсанты ВСУ. Фото: 24 Канал

По его словам, с марта 2025 года выплаты для курсантов 1-2 курсов будут приравнены к минимальной заработной плате, которая составляет 8 тысяч гривен.

"По мере роста минимальной зарплаты, денежное обеспечение курсантов будет автоматически увеличиваться по соответствующему коэффициенту. Для курсантов 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, предусмотрены выплаты более 20 тысяч гривен в месяц", – сообщил Мельник.

Он также подчеркнул, что создание благоприятных условий для обучения и службы будущих офицеров — стратегическая инвестиция в будущую победу и безопасность Украины.

Напомним, в Украине продолжается уже 1034-й день полномасштабной войны. Противник не прекращает агрессивных действий: за последние сутки было совершено 18 авиаударов с применением 29 управляемых авиабомб, а также выпущено 593 дрона-камикадзе. Кроме того, зафиксировано 3650 артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных и мирных населенных пунктов.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают успешно отражать атаки и наносить врагу значительные потери. Всего за сутки произошло 207 боевых столкновений.

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