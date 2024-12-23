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Минобороны объявило об увеличении финансирования для курсантов в 2025 году

Создание благоприятных условий для обучения и службы будущих офицеров – стратегическая инвестиция в будущую победу и безопасность Украины.

сегодня, 08:01
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Клименко Елена

Со следующего года в Украине планируется существенное повышение денежного довольствия для курсантов военных учреждений высшего образования. Такую новость озвучил заместитель министра обороны Сергей Мельник на пресс-конференции.

Минобороны объявило об увеличении финансирования для курсантов в 2025 году

Курсанты ВСУ. Фото: 24 Канал

По его словам, с марта 2025 года выплаты для курсантов 1-2 курсов будут приравнены к минимальной заработной плате, которая составляет 8 тысяч гривен.

"По мере роста минимальной зарплаты, денежное обеспечение курсантов будет автоматически увеличиваться по соответствующему коэффициенту. Для курсантов 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, предусмотрены выплаты более 20 тысяч гривен в месяц", – сообщил Мельник.

Он также подчеркнул, что создание благоприятных условий для обучения и службы будущих офицеров — стратегическая инвестиция в будущую победу и безопасность Украины.

Напомним, в Украине продолжается уже 1034-й день полномасштабной войны. Противник не прекращает агрессивных действий: за последние сутки было совершено 18 авиаударов с применением 29 управляемых авиабомб, а также выпущено 593 дрона-камикадзе. Кроме того, зафиксировано 3650 артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных и мирных населенных пунктов.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают успешно отражать атаки и наносить врагу значительные потери. Всего за сутки произошло 207 боевых столкновений.

Ранее портал "Комментарии" писал, что начальник отделения коммуникаций 48 ОАБр Богдан Петренко заявил, что Россия может преследовать цель захватить Днепропетровскую область.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/z-nastupnogo-roku-groshove-zabezpechennya-kursantiv-vijskovih-zvo-zroste-sergij-melnik
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