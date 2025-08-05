Минобороны объявило новую процедуру: что изменилось в военном учете

Министерство обороны Украины сообщило о важных изменениях в организации учета личного состава. Речь идет об упрощении документального оформления случаев гибели, пропаже без вести или захвате в плен военнослужащих.

Новые изменения в военном учете

Новый подход позволяет военным частям действовать более оперативно, без лишней бюрократии. Если отсутствуют признаки правонарушения, командиры частей могут самостоятельно издавать приказы об обстоятельствах происшествия без проведения служебного расследования. Это касается случаев смерти (гибели), плена, интернирования или пропажи без вести.

Решение закреплено соответствующим приказом, подготовленным Главным управлением защиты прав военнослужащих. Документ изменяет Инструкцию по учету личного состава в системе Минобороны, а также дополняет перечень данных, какие части должны передавать в ТЦК и СП, и те семьям военных.

В Министерстве отмечают: это решение позволит быстрее информировать семьи о судьбах их близких, уменьшить нагрузку на штабы и минимизировать количество технических ошибок в критически важных документах.

Также в ведомстве подчеркивают, что новая процедура – ответ на реальные вызовы войны, с которыми ежедневно сталкиваются и воинские части, и семьи защитников. Приказ был разработан по запросу Уполномоченного Президента по защите прав военнослужащих, с которым Минобороны тесно сотрудничает над усилением правовой поддержки армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении судьи одного из горрайонных судов Днепропетровской области. Следствие установило, что должностное лицо требовало неправомерную выгоду за вынесение оправдательного приговора в уголовном производстве.