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Минобороны назвало количество гражданских, погибших от российских мин

Всего от вражеских мин пострадало более 1000 гражданских лиц

5 декабря 2024, 22:42
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Марьян Ощановский

С начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины.

Минобороны назвало количество гражданских, погибших от российских мин

От российских мин гибнут украинцы. Фото из отрытых источников

В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

По данным Минобороны, наиболее опасными сейчас являются Харьковская, Херсонская и Николаевская области.

"Во время нетехнического обследования 35 000 кв. км территории было отмечено как не содержащие доказательств наличия рисков. Это позволило уменьшить площадь потенциально загрязненных территорий из 174 000 до 139 000 кв. км", — добавили в Министерстве обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество попадающих на фронт бракованных мин не представляет системной угрозы для обороноспособности Украины, заявил народный депутат Федор Вениславский. По словам парламентария, информация, которую активно обсуждают в медиа эксперты и политики, может быть "спланированной информационной операцией против сектора безопасности обороны и производителей украинского вооружения".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении российские захватчики прорвались в населенный пункт Шевченко, который находится с фланга города. "Обстановка на участке Шевченко — Новотроицкое очень тяжелая. Россияне бросают на штурмы много живой силы. Россияне группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами и балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром враг пытается обойти населенный пункт Шевченко, поэтому будет посылать больше живой силы, чтобы пробить коридор и обойти населенный пункт", — сообщил офицер ВСУ "Алекс".



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Источник: https://mod.gov.ua/news/zlochini-armiyi-rf-ponad-1-000-czivilnih-pidirvalisya-na-protipihotnih-minah-z-pochatku-roku
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