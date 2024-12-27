Минкульт приказал временно приостановить строительство Мемориала Героев Небесной сотни

Министерство культуры и стратегических коммуникаций поручило законсервировать проектирование и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея революции достоинства до окончания военного положения и в течение трех лет со дня его прекращения. Об этом говорится в приказе №964 от 25 декабря.

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Отмечается, что в связи с необеспечением финансированием и наложением Апелляционным судом Киева в 2019 году арестов на земельные участки, отведенные под реализацию проекта, и протоколом заседания межведомственной рабочей группы от 17 декабря 2024 года, Минкультуры поручило осуществить консервацию объекта "Проект и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции достоинства: реконструкция аллеи Героев Небесной сотни от майдана Независимости до аллеи Героев Небесной сотни, 3-5 с обустройством пешеходной зоны, благоустройство и озеленение территории" до окончания действия военного положения и в течение трех лет со дня его прекращения или отмены.

Как сообщалось, Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей Революции Достоинства 16 декабря по результатам тендера заказал ООО "Основа-Солсиф" проектирование Музея Революции Достоинства на 49,4 млн. грн. Об этом сообщается в системе Prozorro. До апреля 2023 года компания должна была спроектировать новое строительство Музея Революции Достоинства на аллее Героев Небесной сотни, 3 в Печерском районе Киева. Речь идет о трех стадиях проектирования: "ЭП" (эскизный проект), "П" (проект) и "Р" (рабочая документация).

В мае 2021 года немецкое архитектурное бюро Kleihues Kleihues передало Украине имущественные авторские права на проект Музея Революции Достоинства.

Координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко 21 февраля 2022 года сообщал, что строительство Музея Революции Достоинства начнется осенью 2022 года и завершится к концу 2023 года. Он также отметил, что уже проведен тендер на разработку проектно-сметной документации.

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