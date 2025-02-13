Министр обороны США объяснил, стали ли слова Трампа предательством Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр обороны США Пит Гегсет назвал российскую агрессию в Украине тревожным звонком и призвал Европу увеличить расходы на оборону. По его словам, Трамп лучший переговорщик в мире, стремящийся закончить войну в Украине.
Пит Гегсет. Фото: EPA/UPG
Пит Гегсет перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, озвученные после его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Как объясняет Гегсет, Россия представляет реальную угрозу Европе, поэтому страны должны активнее вкладывать средства в собственную безопасность.
Министр обороны США отметил, что 2% ВВП недостаточно, и Трамп настаивает на 5% оборонных расходов от стран НАТО.
Гегсет заявил, что сейчас главная задача Трампа по поводу войны в Украине, это попытка ее закончить.
Он также добавил, что ожидает встречи с министрами обороны стран НАТО, где проведет "честный разговор" о том, что происходит на континенте и как достичь мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о продолжении поддержки Украины.
Также "Комментарии" писали о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным.
Новости