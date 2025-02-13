Министр обороны США объяснил, стали ли слова Трампа предательством Украины

Министр обороны США Пит Гегсет назвал российскую агрессию в Украине тревожным звонком и призвал Европу увеличить расходы на оборону. По его словам, Трамп лучший переговорщик в мире, стремящийся закончить войну в Украине.

Пит Гегсет. Фото: EPA/UPG

Пит Гегсет перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, озвученные после его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Как объясняет Гегсет, Россия представляет реальную угрозу Европе, поэтому страны должны активнее вкладывать средства в собственную безопасность.

"Президент США призвал к увеличению оборонных расходов во всем мире для НАТО, и чтобы европейские страны признали, что это насущная и реальная угроза континенту. Эта агрессия должна стать тревожным звонком. Американцы являются активной частью этого альянса и будут продолжать ею быть", — сказал Гегсет.

Министр обороны США отметил, что 2% ВВП недостаточно, и Трамп настаивает на 5% оборонных расходов от стран НАТО.

Гегсет заявил, что сейчас главная задача Трампа по поводу войны в Украине, это попытка ее закончить.

"Чрезвычайно важным должно быть осознание того, что существует российская военная машина, которая пытается захватить все больше и больше территорий в Украине. Я думаю, как вы видели вчера, президент Трамп, являющийся лучшим переговорщиком в мире, он объединил две стороны, чтобы попытаться достичь мира путем переговоров, чего хотят", — подытожил Гегсет.

Он также добавил, что ожидает встречи с министрами обороны стран НАТО, где проведет "честный разговор" о том, что происходит на континенте и как достичь мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о продолжении поддержки Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным.