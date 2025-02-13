logo

BTC/USD

95878.63

ETH/USD

2634.99

LTC/USD

119.70

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Министр обороны США объяснил, стали ли слова Трампа предательством Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Министр обороны США объяснил, стали ли слова Трампа предательством Украины

Пит Гегсет призвал Европу увеличить расходы на оборону из-за опасности России.

сегодня, 10:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр обороны США Пит Гегсет назвал российскую агрессию в Украине тревожным звонком и призвал Европу увеличить расходы на оборону. По его словам, Трамп лучший переговорщик в мире, стремящийся закончить войну в Украине.

Министр обороны США объяснил, стали ли слова Трампа предательством Украины

Пит Гегсет. Фото: EPA/UPG

Пит Гегсет перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, озвученные после его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Как объясняет Гегсет, Россия представляет реальную угрозу Европе, поэтому страны должны активнее вкладывать средства в собственную безопасность.

"Президент США призвал к увеличению оборонных расходов во всем мире для НАТО, и чтобы европейские страны признали, что это насущная и реальная угроза континенту. Эта агрессия должна стать тревожным звонком. Американцы являются активной частью этого альянса и будут продолжать ею быть", — сказал Гегсет.

Министр обороны США отметил, что 2% ВВП недостаточно, и Трамп настаивает на 5% оборонных расходов от стран НАТО.

Гегсет заявил, что сейчас главная задача Трампа по поводу войны в Украине, это попытка ее закончить.

"Чрезвычайно важным должно быть осознание того, что существует российская военная машина, которая пытается захватить все больше и больше территорий в Украине. Я думаю, как вы видели вчера, президент Трамп, являющийся лучшим переговорщиком в мире, он объединил две стороны, чтобы попытаться достичь мира путем переговоров, чего хотят", — подытожил Гегсет.

Он также добавил, что ожидает встречи с министрами обороны стран НАТО, где проведет "честный разговор" о том, что происходит на континенте и как достичь мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о продолжении поддержки Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости