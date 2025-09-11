Путин пойдет на переговоры: министр обороны назвал способ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что только сочетание военного давления и жестких санкций может вынудить российского диктатора Владимира Путина согласиться на мирные переговоры для окончания войны.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль в интервью британскому телеканалу Sky News рассказал, что нет никаких сигналов от Москвы о готовности остановить агрессию против Украины. По его словам, только создание условий, при которых Путин окажется в тупике, может стать ключом к началу мирного процесса.

"Нам всем нужно совместно создать условия, когда Путин должен будет сесть за стол переговоров. Если мы не создадим эти условия, если не будет санкционного давления, тогда у Путина нет причин, чтобы остановить эту войну. Поэтому нам нужно создать эти условия, чтобы увидеть Путина за столом переговоров", — пояснил Шмыгаль.

Министр обороны подчеркнул, что Украина должна продолжать давление на линии фронта, в то время как с другой стороны, нужно усиливать санкции против России. Шмыгаль призвал к новым ограничениям на российскую нефть, газ и ядерное топливо, а параллельно указал на увеличении помощи Украине в оборонной промышленности.

Шмыгаль отметил, что Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить 6 миллиардов долларов на закупку дронов трех типов: FPV-дроны, дроны-перехватчики, дальнобойные ударные дроны и ракеты.

"Нам это необходимо, ведь в противном случае Россия не сядет за стол переговоров", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, только в таких условиях можно сломать стратегию Путина и заставить Кремль пойти на мирные переговоры для окончания войны.

