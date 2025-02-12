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Министр финансов США привез Украине соглашение: важные детали

Это соглашение будет включать экономическое сотрудничество между Украиной и США.

сегодня, 20:25
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Автор:
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Лиля Воробьева

Украина получила Соглашение о партнерстве с Соединенными Штатами, которое охватывает экономическое сотрудничество между двумя государствами. В связи с этим событием в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Об этом стало известно после встречи президента Владимира Зеленского с Бессентом, сообщает агентство Укринформ.

Министр финансов США привез Украине соглашение: важные детали

Скотт Бессент и Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Это первый проект соглашения, предложенный Соединенными Штатами для партнерства между странами.

"Мне очень важно, чтобы наша команда подробно проработала этот документ, и мы приложим все усилия, чтобы как можно быстрее его изучить и подписать. Ведь Соединенные Штаты являются нашими ключевыми партнерами. Мы сделаем все возможное, чтобы рассмотреть все детали документа и успеть до Мюнхенской конференции, ведь терять время не стоит".

Кроме того, Зеленский обсудил с Бессентом вопросы гарантий безопасности, в частности, в контексте полезных ископаемых. Стоит отметить, что эта тема одна из ключевых, и президент даже принес на встречу карту с расположением полезных ископаемых.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр финансов США едет в Украину обсудить доступ к полезным ископаемым. На этой неделе ожидается визит в Украину министра финансов США Скотта Бессента. Визит состоится в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на информацию источников, осведомленных по этому вопросу. Министр США станет первым членом кабинета Дональда Трампа, посетившего Украину. Как отмечает издание, он прибудет в Киев через несколько дней после того, как президент США заявил, что его администрация хочет заключить с Украиной соглашение о доступе к ресурсам в обмен на помощь в защите от вторжения России.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3959307-ministr-finansiv-ssa-priviz-do-kieva-ugodu-pro-partnerstvo-zelenskij.html
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