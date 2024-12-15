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Минимум 3,5 часа со светом между отключениями: в Украине вводят новые графики

Уже с 16 декабря в Украине действуют унифицированные графики стабилизационных отключений.

сегодня, 18:55
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Автор:
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Лиля Воробьева

В Украине изменяются графики отключения электроэнергии. С понедельника, 16 декабря, начнут действовать унифицированные графики стабилизационных отключений, о чем сообщает ДТЭК.

Минимум 3,5 часа со светом между отключениями: в Украине вводят новые графики

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Новые графики будут одинаковы для всех регионов страны. Это решение должно способствовать более эффективному управлению энергосистемой и уменьшению количества потребителей, подпадающих под отключение.

Согласно информации, каждая очередь отключений будет разделена на две подчерки, а графики будут разбиты на 30-минутные интервалы. Это обеспечит большее количество часов с доступной электроэнергией. Теперь между периодами отключения будет по меньшей мере 3,5 часа со светом. Изменения в графике возможны только при авариях на сети.

"Унифицированный национальный график позволит избежать ситуаций, когда при одинаковом применении ограничений в разных регионах время со светом было неравномерным. В то же время следует понимать, что в стране значительно повреждены магистральные подстанции, которые передают электроэнергию между частями страны. Поэтому в некоторые регионы доставить электроэнергию пока невозможно ", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде ответили, когда могут быть отменены графики отключения света . Графики отключений света в Украине могут отменить в эти выходные, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Только солнечное поколение может дать до 1 ГВт мощности. Об этом рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.

По его словам, отмена графиков отключения света будет зависеть от трех факторов: погоды, температуры на улице, атак на энергосистему.
Относительно сложной ситуации в Одессе, нардеп отметил, что Одесский регион достаточно дефицитный, а электроэнергия поступает от Южно-Украинской атомной электростанции и враг это знает.



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Источник: https://t.me/glavredinfo/103101
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