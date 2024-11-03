logo

BTC/USD

69095.73

ETH/USD

2469.60

LTC/USD

67.05

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Миллионы долларов, черт и не только: что РФ пообещала Северной Корее за присоединение к войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллионы долларов, черт и не только: что РФ пообещала Северной Корее за присоединение к войне

Северная Корея снабжает солдат и оружие для войны РФ в Украине — какие бонусы получает страна от Кремля

сегодня, 22:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Россия заключила соглашение с Северной Кореей, предусматривающее финансовую помощь и поставку продовольствия, в частности риса, а также поддержку в сфере космических технологий. Как сообщает южнокорейская разведка, Северная Корея уже направила в Россию несколько тысяч солдат, примкнувших к боевым действиям в Украине. Ожидается, что к концу года это количество еще возрастет. Об этом сообщает The Korea Hereld.

Миллионы долларов, черт и не только: что РФ пообещала Северной Корее за присоединение к войне

Солдаты КНДР. Фото из открытых источников

Россия обеспечивает финансирование и черты для КНДР

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, Северная Корея обеспечивает Россию военной поддержкой, что приносит ей значительные финансовые выгоды. Кремль пообещал ежегодно выплачивать до 200 миллионов долларов за участие солдат из КНДР, а также поставлять около 700 тысяч тонн риса, что позволит снизить дефицит продовольствия в стране. Это критически важная подкормка для Пхеньяна, который ежегодно недополучает более миллиона тонн зерновых.

Космическая поддержка и военный альянс с Москвой

Помимо финансовой и продовольственной помощи Россия обещает Северной Корее содействие в развитии космических технологий, в частности в запуске военных разведывательных спутников. К тому же, соглашение предусматривает потенциальную поддержку Москвой Пхеньяна в случае военного конфликта на Корейском полуострове. Это формирует новый уровень стратегического партнерства между странами.

Соглашение с РФ — больше рисков, чем пользы?

Аналитики отмечают, что краткосрочные выгоды для Пхеньяна могут обернуться долговременными рисками. Согласно выводам Института стратегии национальной безопасности, когда война закончится, Северная Корея может потерять стратегическую ценность для Москвы, особенно если ситуация на Корейском полуострове обострится, а другие международные партнеры, такие как Китай, снизят уровень поддержки.

Напомним, Министерство иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявило, что российская армия и диктатор Владимир Путин одержат победу в "священной" войне в Украине. Кроме того, по словам северокорейской дипломатки, КНДР всегда будет стоять на стороне России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20241103050116
Теги:

Новости

Все новости