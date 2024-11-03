Миллионы долларов, черт и не только: что РФ пообещала Северной Корее за присоединение к войне

Россия заключила соглашение с Северной Кореей, предусматривающее финансовую помощь и поставку продовольствия, в частности риса, а также поддержку в сфере космических технологий. Как сообщает южнокорейская разведка, Северная Корея уже направила в Россию несколько тысяч солдат, примкнувших к боевым действиям в Украине. Ожидается, что к концу года это количество еще возрастет. Об этом сообщает The Korea Hereld.

Солдаты КНДР. Фото из открытых источников

Россия обеспечивает финансирование и черты для КНДР

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, Северная Корея обеспечивает Россию военной поддержкой, что приносит ей значительные финансовые выгоды. Кремль пообещал ежегодно выплачивать до 200 миллионов долларов за участие солдат из КНДР, а также поставлять около 700 тысяч тонн риса, что позволит снизить дефицит продовольствия в стране. Это критически важная подкормка для Пхеньяна, который ежегодно недополучает более миллиона тонн зерновых.

Космическая поддержка и военный альянс с Москвой

Помимо финансовой и продовольственной помощи Россия обещает Северной Корее содействие в развитии космических технологий, в частности в запуске военных разведывательных спутников. К тому же, соглашение предусматривает потенциальную поддержку Москвой Пхеньяна в случае военного конфликта на Корейском полуострове. Это формирует новый уровень стратегического партнерства между странами.

Соглашение с РФ — больше рисков, чем пользы?

Аналитики отмечают, что краткосрочные выгоды для Пхеньяна могут обернуться долговременными рисками. Согласно выводам Института стратегии национальной безопасности, когда война закончится, Северная Корея может потерять стратегическую ценность для Москвы, особенно если ситуация на Корейском полуострове обострится, а другие международные партнеры, такие как Китай, снизят уровень поддержки.

Напомним, Министерство иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявило, что российская армия и диктатор Владимир Путин одержат победу в "священной" войне в Украине. Кроме того, по словам северокорейской дипломатки, КНДР всегда будет стоять на стороне России.