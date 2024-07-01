Миллионы беженцев и правительство в изгнании: названы шокирующие последствия победы РФ в войне

Как сообщает Foreign Policy, если Украина и ее западные союзники потеряют решимость, Европа может столкнуться со сценарием, в котором Россия захватит остальную территорию Украины, установит марионеточный режим и постепенно интегрирует всю страну в новую Российскую империю.

Война в Украине

Авторы статьи отмечают, что в долгосрочной перспективе это была бы "пирровая победа Москвы", поскольку репрессивная империя будет пытаться удержать оккупированные территории, обуздать недовольное население и нести значительные военные расходы в новую эру противостояния.

Издание считает, что Москва заменила бы свое средневековое монгольское иго китайским игом 21-го века — и серьезно отставала бы, когда остальной мир вступает в новую зеленую и цифровую эпоху. Рано или поздно Россия столкнется с распадом третьего государства за чуть больше столетия.

По мнению журналистов, победа России и крах украинского государства имели бы очень тяжелые последствия и для Европы. В частности, ожидается, что десятки миллионов новых беженцев прибудут в Европу, поскольку на оккупированных Россией территориях, сначала в 2014 году, а затем с 2022 года, население теперь составляет лишь "незначительную часть того, что было раньше".

Если это соотношение будет применяться к дальнейшим российским завоеваниям, можно ожидать 10-15 миллионов беженцев, в дополнение к более чем 4 миллионам, которые уже принимает Европа, говорится в статье.

Также сообщается, что победа России сменила бы европейскую политику в нескольких аспектах. В частности, украинское правительство в изгнании, вероятно, действовало бы из Варшавы или другого места в Центральной Европе. Журналисты считают, что расходы на оборону, которые должны достичь 4% ВВП в Польше в этом году и по крайней мере 2% в большинстве стран НАТО, должны удвоиться, чтобы сдерживать угрозы все более отчаянного российского режима.

По их мнению, Путин ведет свою войну не только для подчинения Украины, но и восстановления "баланса мирового порядка".

"Последствия разрешения России победить в Украине были бы катастрофическими для украинцев, чрезвычайно серьезными для безопасности Европы и глубоко дестабилизирующими для остального мира. В конце концов, это, вероятно, привело бы к краху самой России, что поставило бы Европу перед рядом других последствий, к которым следует готовиться", — говорится в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военных, война в Украине еще даже не достигла своего экватора.



