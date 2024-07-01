Миллионы беженцев и правительство в изгнании: названы шокирующие последствия победы РФ в войне

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Ткачик Олеся
Как сообщает Foreign Policy, если Украина и ее западные союзники потеряют решимость, Европа может столкнуться со сценарием, в котором Россия захватит остальную территорию Украины, установит марионеточный режим и постепенно интегрирует всю страну в новую Российскую империю.
Война в Украине
Авторы статьи отмечают, что в долгосрочной перспективе это была бы "пирровая победа Москвы", поскольку репрессивная империя будет пытаться удержать оккупированные территории, обуздать недовольное население и нести значительные военные расходы в новую эру противостояния.
Издание считает, что Москва заменила бы свое средневековое монгольское иго китайским игом 21-го века — и серьезно отставала бы, когда остальной мир вступает в новую зеленую и цифровую эпоху. Рано или поздно Россия столкнется с распадом третьего государства за чуть больше столетия.
По мнению журналистов, победа России и крах украинского государства имели бы очень тяжелые последствия и для Европы. В частности, ожидается, что десятки миллионов новых беженцев прибудут в Европу, поскольку на оккупированных Россией территориях, сначала в 2014 году, а затем с 2022 года, население теперь составляет лишь "незначительную часть того, что было раньше".
Если это соотношение будет применяться к дальнейшим российским завоеваниям, можно ожидать 10-15 миллионов беженцев, в дополнение к более чем 4 миллионам, которые уже принимает Европа, говорится в статье.
Также сообщается, что победа России сменила бы европейскую политику в нескольких аспектах. В частности, украинское правительство в изгнании, вероятно, действовало бы из Варшавы или другого места в Центральной Европе. Журналисты считают, что расходы на оборону, которые должны достичь 4% ВВП в Польше в этом году и по крайней мере 2% в большинстве стран НАТО, должны удвоиться, чтобы сдерживать угрозы все более отчаянного российского режима.
По их мнению, Путин ведет свою войну не только для подчинения Украины, но и восстановления "баланса мирового порядка".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению военных, война в Украине еще даже не достигла своего экватора.
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