Российские военные, невзирая на глубокое разочарование в командовании, власти и экономических элитах, остаются готовыми продолжать войну до полного захвата украинских территорий, которые Кремль считает "присоединенными". Об этом говорится в материале The New York Times, где журналисты пообщались по телефону с 11 солдатами, которые сейчас находятся на фронте или участвовали в боевых действиях.

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В разговорах оккупанты признают усталость и недовольство условиями службы — в частности, отсутствием ротаций, безразличием соотечественников, масштабной коррупцией в армии и обогащением военных подрядчиков на фоне затяжной войны. Однако, несмотря ни на что, отвергают идею безусловного прекращения огня.

" Мы хотим домой, но сначала – надо взять все регионы. Иначе зачем погибли наши товарищи? ", – сказал мобилизованный Сергей, воюющий в Донецкой области.

Некоторые из военных заявляют, что на самом деле война выгодна наживающимся на контрактах генералам и бизнесменам, в то время как обычные солдаты оставлены на произвол судьбы. Они с горечью говорят о безразличии общества:

" Мы для них больше не герои. Люди гуляют в барах, а мы гнием на позициях " , — поделился другой боец, Андрей.

По мнению авторов статьи, подобные настроения среди военных могут стать угрозой самой России, когда вооруженные, отчаявшиеся и радикализованные солдаты вернутся домой.

" Представьте миллион людей, которых научили убивать — и которые больше не боятся крови. Если они решат, что власть не на их стороне, проблемы будут серьезные " , — предупреждает штурмовик Дмитрий, воевавший до октября.

Несмотря на это, даже Дмитрий признает: мир лучше войны. Но, по его словам, прекращать ее сейчас значило бы признать, что все жертвы были напрасны.

Портал "Комментарии" писал, что государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым приветствовал достижение договоренности о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ, заключенной в Стамбуле.