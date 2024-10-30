«Миллион рублей за жизнь пленного оккупанта»: что известно

Российские TG-каналы распространяют сюжет о том, что украинские военные якобы требуют выкуп в размере 1 миллиона рублей за жизнь попавшего в плен русского солдата. В видео также речь идет об угрозах и шантаже со стороны ВСУ в отношении родственников пленника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Иллюстративное фото

Верифицировав информацию у военного руководства, Центр сообщает – этот сюжет сфабрикован.

Организация обмена военнопленными и обеспечение их прав осуществляется исключительно с соблюдением международных норм и контролируется уполномоченными структурами.

Кроме того, какие-либо подобные действия нарушают международное законодательство, и такие практики категорически запрещены.

"Этот фейк направлен на дискредитацию ВСУ и преследует цель подорвать доверие к украинской армии как среди украинцев, так и на международной арене", – отмечают в ЦПИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Украинские власти покидают Купянск": что известно

29 октября российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в районе Кругляковки, ведут тяжелые бои в 1,5-5 километрах от Купянска и приближаются к северным окрестностям Тернов. Оккупационный председатель Харьковской области Виталий Ганчев 29 октября заявил, что украинские власти покидают Купянск, поскольку российские войска продвигаются в город.

По данным начальника Купянской ГВА Андрея Беседина, ситуация остается сложной. Линия фронта находится всего в 2,5 километрах от города Купянск. Агрессор каждый день наносит удары по населенным пунктам громады, терроризируя местное население и уничтожая критическую инфраструктуру. Подробности по ссылке.