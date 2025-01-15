"Военная разведка Украины предлагала $1 млн российским военным за то, чтобы они покинули Горловку". Такой бред сообщили в ФСБ РФ пропагандистам из ТАСС и РИА-новости.

Горловка сейчас

Там отмечают, что военная разведка Украины якобы обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке в так называемой "ДНР", контрразведка "сорвала эти планы", сообщили в ФСБ РФ.

Пропагандисты отмечают, что оккупанты даже успели получить аванс от ГУР Украины в размере $100 тыс, а в ходе проведения оперативных мероприятий были раскрыты районы сосредоточения частей ВСУ.

"В результате российские военные нанесли удары по выявленным маршрутам украинских войск, те понесли серьезные потери. Полученные деньги же направлены на закупку материально-технических средств в пользу участвующих в СВО подразделений, отметили в ФСБ", – пишут пропагандисты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские СМИ распространяют информацию, что из аэропорта Запорожья вывозят имущество в аэропорт "Борисполь", с целью якобы "сдать город врагу". Об этом пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: имущество из запорожского аэропорта в Борисполь вывезли в целях сохранения уцелевшего оборудования, ведь враг может продолжить обстрелы аэропорта, сообщил в эфире телемарафона председатель ОВА Иван Федоров.

Полгода назад враг обстрелял новый терминал, построенный в запорожском аэропорту. Для того чтобы сохранить часть оборудования, которое является новым и оно уцелело, аэропорт Запорожья взял в аренду на льготных условиях в аэропорту Борисполь склады, чтобы разместить свое оборудование.

"Нет сомнений, что враг будет пытаться попасть еще и еще по нашему аэропорту. Поэтому пока законсервировали и вывезли оборудование, чтобы при первой возможности вернуть его и использовать", – пишут в Центре.