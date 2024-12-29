Миллиард на польские дроны вместо украинских «Фурий» и «Шарков», – Миселюк

Несмотря на обещания Министерства обороны, что в 2024 году почти все беспилотники для ВСУ будут украинским производством, реальность оказалась другой. Политолог Андрей Миселюк в своем блоге на "Главкоме" рассказал, что директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова потратила почти миллиард гривен на польские дроны типа "крыло", хотя отечественные аналоги не только дешевле, но и лучше по характеристикам.

Агентство оборонных закупок закупило польские дроны за миллиард гривен

Он обратил внимание, что основную часть разведывательных задач на фронте до сих пор выполняют китайские беспилотники, а украинские "Шарки", "Фурии" и "Аисты" остаются недозагруженными из-за отсутствия государственных заказов.

"Вы все знаете о беспилотниках "Шарк", "Фурия", "Аист" – эти самолеты выполняют функцию разведки и корректировки огня для наших артиллеристов. Несмотря на то, что предприятия-производители не загружены заказами и украинские самолеты стоят, по меньшей мере, в два-три раза дешевле, Минобороны по непонятным причинам контрактует польские дроны!", — подчеркнул он.

По словам Миселюка, польские дроны, закупленные по цене почти в четыре раза дороже украинских "Шарки", не имеют значительных преимуществ. Более того, "Шарк" по своим характеристикам, в частности, дальности полета и оптики, считается одним из лучших на мировом рынке. А за стоимость одного польского беспилотника можно приобрести три "Фурии".

"И что мы имеем — волонтеры продолжают собирать на "Шарки", а Агентство оборонных закупок вкладывает средства в иностранную экономику, еще и покупая значительно более дорогие беспилотники", — резюмировал Миселюк.