Милитаризация детей в оккупации: школьников заставляют присягать на верность РФ

На временно оккупированной Луганской области пятиклассники и восьмиклассники Первомайской гимназии им. Малютина приняли присягу на верность России и прошли обряд посвящения в кадеты.

Россия распространяет свою пропаганду на детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, перед этим дети более месяца овладевали основами военного дела. В частности, строевую подготовку и выполнение команд.

Отмечается, что милитаризация детей на временно оккупированных территориях Украины приобретает огромные масштабы. Почти во всех городах открываются военные учебные заведения. К примеру, во временно захваченном Старобельске в ближайшее время местный кадетский корпус увеличит свои возможности в пять раз. Согласно планам оккупантов, в нем будет учиться не менее 500 детей в возрасте от 12 лет.

Центр национального сопротивления отметил, что во время оккупации дети становятся мишенью кремлевской пропаганды и манипуляций, что может привести в будущем к их участию в войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики усилили наступление и быстро продвигаются на Кураховском направлении, рассказал военнослужащий с позывным "Мучной". "Враг начал стремительно двигаться в направлении Ясной Поляны и Трудового. Противник атакует и выходит на окраины Ясной Поляны и медленно движется к Трудовому. Таким образом, россияне пытаются перерезать коммуникации Курахового южнее реки Волча", — заявил "Мучной".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться на Донетчине из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Никакой работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.