Михаил Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией

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Недилько Ксения
Украина уже неоднократно отмечала: справедливый мир возможен только при соблюдении принципов международного права. Теперь главное – понять, готова ли страна к таким переговорам и какими могут быть последствия. Об этом в интервью для 24 Канала сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что мир живет в иллюзиях, когда пытается всадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Войну в Украине нужно заканчивать на справедливых условиях в соответствии с нормами международного права.
Он объяснил, что Россия, не одержав желаемую победу над Украиной, сейчас сделает все, чтобы изменить парадигму этой войны и унизить уже Соединенные Штаты Америки.
По словам Подоляка, противодействовать России в этом смысле нужно:
используя более жесткую риторику;
более жесткие дипломатические ограничения;
ультимативная приостановка членства России в интернациональных институтах;
санкции другого уровня, которые будут ближе к торговому эмбарго;
передача требуемого оружия в необходимом количестве;
отказ от всех красных линий.
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