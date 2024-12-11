Михаил Подоляк: Украина готова к переговорам с Россией

Украина уже неоднократно отмечала: справедливый мир возможен только при соблюдении принципов международного права. Теперь главное – понять, готова ли страна к таким переговорам и какими могут быть последствия. Об этом в интервью для 24 Канала сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что мир живет в иллюзиях, когда пытается всадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Войну в Украине нужно заканчивать на справедливых условиях в соответствии с нормами международного права.

"Почему вы всегда хотите стимулировать Россию продолжать экспансию в разном виде? И все вы хотите сделать почему-то за счет Украины. Почему вы не хотите брать на себя солидарно с нами ответственность за то, что международное право пытаются разрушить? За счет Украины не должно быть никаких компромиссов", – подчеркнул политик.

Он объяснил, что Россия, не одержав желаемую победу над Украиной, сейчас сделает все, чтобы изменить парадигму этой войны и унизить уже Соединенные Штаты Америки.

"Кремль сейчас пытается продемонстрировать, что США практически отказались от борьбы, от помощи Украине, согласились на доминирование России из-за насилия. И самое главное – до сих пор США не осознают этого, но понимание ситуации, к счастью, углубляется".

По словам Подоляка, противодействовать России в этом смысле нужно:

используя более жесткую риторику;

более жесткие дипломатические ограничения;

ультимативная приостановка членства России в интернациональных институтах;

санкции другого уровня, которые будут ближе к торговому эмбарго;

передача требуемого оружия в необходимом количестве;

отказ от всех красных линий.