Мигрант, которого схватили за убийство генерала в Москве, признал свою вину

Следователи управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК инкриминировали гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств (статьи 205, 105 и 223.1 УК РФ), пишет российская газета "КоммерсантЪ".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По данным издания, подозреваемый рассказал, что якобы сотрудники управления СБУ по Днепру связались с Курбановым через мессенджеры и предложили отправиться на заработки в Россию. После этого ему якобы перевели 100 тысяч долларов на банковскую карту. На эти деньги он купил подержанный электросамокат, который использовал для выполнения разных поручений.

Одним из таких поручений было следить за человеком, проживавшим в ЖК "Среда" на Рязанском проспекте. Им оказался генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Поскольку Кириллов, как правило, передвигался по машине с водителем, Курбанову пришлось арендовать автомобиль.

Курбанов рассказывает, что в результате "куратор" предложил ему "убрать этого человека" за оставшийся гонорар и переезд в "одну из стран Евросоюза". С места покушения нужно было вести видеотрансляцию, говорится в издании.

Курбанов согласился. Ему переслали координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Утром 17 декабря Курбанов привез в подъезд дома генерала Кириллова электросамокат с закрепленной бомбой. Затем подключил камеру к своему телефону с видеотрансляцией и стал ждать.

"Когда генерал вышел из подъезда, я нажал кнопку", — заявил Курбанов на допросе

После этого он отправился в село Черное городского округа Балашиха, где снимал комнату. Там его задержал спецназ ФСБ.

Несмотря на признание вины и помощь следствию, Курбанову грозит пожизненный срок, говорится в материале "Коммерсанта".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что после убийства генерала в Москве сеть взорвалась мемами. Вчера стало известно, что в Москве ликвидирован генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Известно, что взрыв произошел у подъезда, а взрывчатка была заложена в стоящем рядом на улице самокате. После этой новости украинские паблики "взорвались" мемами.

На картинках изображен глава СБУ Василий Малюк рядом с самокатом. Также есть мемы с усопшим Кобзоном, на "концерт" у которому отправляют всех оккупантов. Биологическое оружие в виде комаров, несущих билеты к тому же Кобзону, а также многие другие мемы.

Отметим, что в СБУ или других украинских спецслужбах официально не подтверждали причастность Украины к взрыву в Москве.