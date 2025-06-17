МиГ-29 продолжает уничтожать оккупантов: видео удара по Херсонщине

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот из видео

Украинская авиация продолжает работать по всем направлениям. Военные показали, как МиГ-29 уничтожает российский КП с оккупантами и оборудованием под Олешками на временно оккупированной территории Херсонской области. Видео показал проект DeepState.

"Когда-то живописная усадьба на берегу стала могилой для пары десятков аборигенов… Ps: вовремя типы подъехали", – пишут военные.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Запорожском направлении истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БПЛА противника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

На видео видно, как вторая бомба уничтожает вражеский состав боеприпасов и горюче-смазочных материалов. "Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы"!" – отмечают в Воздушных Силах.

Также "Комментарии" писали, что сегодня ночью в некоторых областях России раздавались взрывы, была совершена атака неизвестных БПЛА, работало ПВО. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По данным Минобороны РФ, в период с 23:30 16 июня до 7:00 17 июня дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей и над территорией Московского региона. Всего с 20:00 16 июня до 7:00 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в МО РФ.