МИД Украины выступает против мобилизации: но есть нюанс

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принудительной мобилизацией украинских граждан к вооруженным силам и другим военным формированиям, которую Российская Федерация осуществляет на временно оккупированных территориях Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Об этом говорится в заявлении министерства от 31 марта.

МИД Украины

" Русский "призыв" на оккупированных территориях грубо нарушает международное право, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, согласно которой государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", – заявляют в МИД.

Там вызвали мировое сообщество усилить политико-дипломатический, санкционный и другие виды давления на кремлевский режим. Также МИД Украины возвращается в Международный уголовный суд с требованием расследовать это преступление и привлечь к ответственности виновных лиц.

" Граждан Украины на временно оккупированных территориях просим по возможности всячески избегать российского "призыва", а в случае принудительной мобилизации при первой возможности покидать такие подразделения и возвращаться на территорию Украины или выезжать в третьи страны. В случае привлечения Российской Федерацией военнослужащих-срочников к агрессии против Украины призываем их воспользоваться проектом "Хочу жить" и добровольно сложить оружие Силам обороны Украины ", – говорится в заявлении МИД Украины.

Также там отдельно обращаются к этническим украинцам, которые являются гражданами Российской Федерации на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации: вспомните свою родословную и корни и не принимайте участия в преступной.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 31 марта истекает срок подтверждения критичности предприятий и бронирования работников. Если работник не успел забронировать от мобилизации, он может быть призван на военную службу. Об этом у себя в Телеграме сообщил нардеп Александр Федиенко.