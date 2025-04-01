logo

BTC/USD

84146.22

ETH/USD

1870.71

LTC/USD

84.40

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией МИД Украины выступает против мобилизации: но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

МИД Украины выступает против мобилизации: но есть нюанс

Заявление МИД о незаконном призыве граждан Украины в вооруженные силы Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины

сегодня, 09:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принудительной мобилизацией украинских граждан к вооруженным силам и другим военным формированиям, которую Российская Федерация осуществляет на временно оккупированных территориях Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Об этом говорится в заявлении министерства от 31 марта.

МИД Украины выступает против мобилизации: но есть нюанс

МИД Украины

"Русский "призыв" на оккупированных территориях грубо нарушает международное право, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, согласно которой государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", – заявляют в МИД.

Там вызвали мировое сообщество усилить политико-дипломатический, санкционный и другие виды давления на кремлевский режим. Также МИД Украины возвращается в Международный уголовный суд с требованием расследовать это преступление и привлечь к ответственности виновных лиц.

"Граждан Украины на временно оккупированных территориях просим по возможности всячески избегать российского "призыва", а в случае принудительной мобилизации при первой возможности покидать такие подразделения и возвращаться на территорию Украины или выезжать в третьи страны. В случае привлечения Российской Федерацией военнослужащих-срочников к агрессии против Украины призываем их воспользоваться проектом "Хочу жить" и добровольно сложить оружие Силам обороны Украины", – говорится в заявлении МИД Украины.

Также там отдельно обращаются к этническим украинцам, которые являются гражданами Российской Федерации на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации: вспомните свою родословную и корни и не принимайте участия в преступной.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 31 марта истекает срок подтверждения критичности предприятий и бронирования работников. Если работник не успел забронировать от мобилизации, он может быть призван на военную службу. Об этом у себя в Телеграме сообщил нардеп Александр Федиенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости