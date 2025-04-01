МИД Украины выступает против мобилизации: но есть нюанс

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Недилько Ксения
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принудительной мобилизацией украинских граждан к вооруженным силам и другим военным формированиям, которую Российская Федерация осуществляет на временно оккупированных территориях Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополе, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Об этом говорится в заявлении министерства от 31 марта.
МИД Украины
Там вызвали мировое сообщество усилить политико-дипломатический, санкционный и другие виды давления на кремлевский режим. Также МИД Украины возвращается в Международный уголовный суд с требованием расследовать это преступление и привлечь к ответственности виновных лиц.
Также там отдельно обращаются к этническим украинцам, которые являются гражданами Российской Федерации на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации: вспомните свою родословную и корни и не принимайте участия в преступной.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что 31 марта истекает срок подтверждения критичности предприятий и бронирования работников. Если работник не успел забронировать от мобилизации, он может быть призван на военную службу. Об этом у себя в Телеграме сообщил нардеп Александр Федиенко.
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