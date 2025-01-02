МИД Украины отверг обвинения ООН в якобы нарушении религиозных прав

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявления ООН относительно изменений в закон Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", назвав их искажающими реальность.

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"МИД Украины ознакомилось с 41-м периодическим докладом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованным 31 декабря 2024 года. Мы отвергаем выводы, изложенные в этом документе, относительно изменений в упомянутый закон, как не соответствующие действительности", — заявило министерство.

В комментарии отмечается, что закон не предусматривает запрет ни одной религиозной конфессии в Украине.

"Его цель — предотвратить подчинение религиозных организаций в Украине руководящим центрам в странах, которые совершают вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировали ее территории или поддерживают такую агрессию", — отметили в ведомстве.

МИД напомнило, что Россия систематически использует религию как инструмент в своей захватнической войне против Украины.

"Украина обязана защищать своих граждан от деструктивного влияния государства-агрессора, использующего религиозные организации для подрыва украинской государственности, культуры и идентичности", — подчеркнули в министерстве.

Также в комментарии говорится о многочисленных преступлениях России против религиозных свобод, в том числе умышленных убийствах верующих и священнослужителей, разрушении религиозных сооружений, преследовании религиозных общин, не принадлежащих к русской православной церкви, на временно оккупированных территориях Украины.

МИД выразил надежду, что Мониторинговая миссия ООН в своих дальнейших докладах будет давать объективные оценки ситуации со свободой религии в Украине и продолжит документировать преступления России против украинских верующих, церковного имущества и религиозных лидеров.

Портал "Комментарии" писал, что ООН выразила критику в адрес Украины из-за якобы недостаточного обоснования решения о роспуске религиозных организаций, в частности, Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).