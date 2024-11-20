МИД Украины отреагировало с призывом к украинцам после закрытия посольств из-за "значительной воздушной атаки"

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на сообщения посольства США и других стран, объявивших о временном переходе на дистанционную работу. По его словам, иностранные посольства должны реагировать на войну в Украине и угрозы без дополнительного информационного нагнетания.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Георгий Тихий отметил, что украинский МИД находится в контакте с международными партнерами по поводу возможных опасностей со стороны России.

"Напоминаем, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются, к сожалению, ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней. В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов столь же актуальна, как и в предыдущие тысячи дней", — указывает Тихий.

По словам пресс-секретаря МИД Украины не следует нагнетать ситуацию, однако нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги из-за угроз ударов РФ.

"Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячи дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания. Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать до укрытия в случае опасности", — добавил Тихий.

Напомним, что посольство США в Украине сделало предупреждение о "значительной воздушной атаке", которая будет совершена на Киев 20 ноября. После этого ряд посольств объявили о перерыве в работе, в том числе Испании, Италии и Греции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГУР обратилась к украинцам по поводу сообщений о массированном ударе по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как Кремль манипулирует закрытием посольств, чтобы повлиять на украинцев.