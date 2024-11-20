МИД Украины отреагировало с призывом к украинцам после закрытия посольств из-за "значительной воздушной атаки"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Представитель МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на сообщения посольства США и других стран, объявивших о временном переходе на дистанционную работу. По его словам, иностранные посольства должны реагировать на войну в Украине и угрозы без дополнительного информационного нагнетания.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников
Георгий Тихий отметил, что украинский МИД находится в контакте с международными партнерами по поводу возможных опасностей со стороны России.
По словам пресс-секретаря МИД Украины не следует нагнетать ситуацию, однако нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги из-за угроз ударов РФ.
Напомним, что посольство США в Украине сделало предупреждение о "значительной воздушной атаке", которая будет совершена на Киев 20 ноября. После этого ряд посольств объявили о перерыве в работе, в том числе Испании, Италии и Греции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГУР обратилась к украинцам по поводу сообщений о массированном ударе по Украине.
Также "Комментарии" писали о том, как Кремль манипулирует закрытием посольств, чтобы повлиять на украинцев.
Новости