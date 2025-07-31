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Украина обратилась к Трампу после удара РФ по Киеву: что попросили

В Украине призвали сократить до нуля все сроки, которые Трамп предоставил Путину для прекращения войны.

31 июля 2025, 09:58
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Slava Kot

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал президента США Дональда Трампа сократить все дедлайны для российского диктатора Владимира Путина до нуля из-за ночной атаки РФ по Киеву. По словам главы МИД Украины, Трамп был щедр к Путину, однако тот намеренно бьет по гражданским.

Украина обратилась к Трампу после удара РФ по Киеву: что попросили

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в соцсети X отреагировал на удар России по Украине в ночь на 31 июля и обратился к Трампу с призывом не давать Путину дополнительного времени.

"Пора сократить до нуля все временные рамки, которые были предоставлены Путину для демонстрации конструктивного подхода. Президент Трамп был очень щедрым и очень терпеливым к Путину, пытаясь найти решение. Путин делает это намеренно. Ему безразлично любые попытки покончить с убийствами", — пишет Сибига.

Глава МИД отмечает, что Путин стремится лишь "уничтожать и убивать", потому что это позволяет российскому диктатору продлить свое существование. Сибига отмечает, что Путин не может выиграть войну в Украине, но и отказывается ее заканчивать.

"Пора заставить его почувствовать боль и последствия своего выбора. Пора оказывать максимальное давление на Москву. Пора синхронизировать все шаги по санкциям. Пора достичь мира через силу", — подытожил Сибига.

Также на российский удар отреагировала премьер Юлия Свириденко. По ее словам, атака России по Украине, "это ответ Путина на дедлайны Трампа", поэтому мир должен ответить российскому диктатору через "трибунал и максимальное давление".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве стремительно растет количество жертв после удара России.

Также "Комментарии" писали, что дочь Келлога указала, что Путин ответил на дедлайн Трампа обстрелом Киева.



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1950770125017100493
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