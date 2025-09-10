МИД РФ отреагировал на ночную атаку

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Минобороны России заявило о массированной ночной атаке по украинским оборонно-промышленным предприятиям в нескольких регионах. Под удар по их словам попали объекты в Виннице, Львове, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях.
Реакция МИД рф на ночную атаку
Российская сторона утверждает, что целью ударов были предприятия, занимавшиеся производством и ремонтом бронетехники и авиационного оборудования, в том числе двигателей и беспилотников. Среди пораженных объектов названы Львовский бронетанковый завод и Львовский авиаремонтный завод (ЛДАРЗ), где, по версии Минобороны России, изготовляли беспилотники большой дальности.
В Москве заявили, что "все определенные цели были поражены" и отрицали, что во время этой атаки намеревались бить по территории Польши. По данным ведомства, примененные дроны якобы не могут преодолевать дистанцию более 700 километров, поэтому их полет в воздушном пространстве Польши считают маловероятным.
Россия также сообщила, что готова провести консультации по польскому Минобороны в связи с инцидентом вокруг беспилотников.