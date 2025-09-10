МИД РФ отреагировал на ночную атаку

Минобороны России заявило о массированной ночной атаке по украинским оборонно-промышленным предприятиям в нескольких регионах. Под удар по их словам попали объекты в Виннице, Львове, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Реакция МИД рф на ночную атаку

Российская сторона утверждает, что целью ударов были предприятия, занимавшиеся производством и ремонтом бронетехники и авиационного оборудования, в том числе двигателей и беспилотников. Среди пораженных объектов названы Львовский бронетанковый завод и Львовский авиаремонтный завод (ЛДАРЗ), где, по версии Минобороны России, изготовляли беспилотники большой дальности.

В Москве заявили, что "все определенные цели были поражены" и отрицали, что во время этой атаки намеревались бить по территории Польши. По данным ведомства, примененные дроны якобы не могут преодолевать дистанцию более 700 километров, поэтому их полет в воздушном пространстве Польши считают маловероятным.

Россия также сообщила, что готова провести консультации по польскому Минобороны в связи с инцидентом вокруг беспилотников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Журналисты "Схем" вместе с белорусской службой Радио Свобода и изданиями Delfi и Eesti Ekspress зафиксировали масштабное строительство военной инфраструктуры в Беларуси. Анализ спутниковых снимков Planet Labs за 2022–2025 годы свидетельствует: в стране не только модернизируют старые объекты, но и строят совершенно новые военные базы — в частности, вблизи границ с Украиной.





Первый объект — на окраине Гомеля, всего в 30 км от украинской границы. С конца 2023 здесь вырубили лес, расчистили территорию и начали строить казармы, плац и учебно-тактическое поле. Масштабы соответствуют базе размещения бригады численностью около 3 тысяч военных. Эксперты предполагают, что речь идет о вновь созданной 37-й десантно-штурмовой бригаде ССО Беларуси.

